Микроэлектроника: США одобрили экспорт чипов H200 Nvidia; Китай уточнил импортную политику, но неясности остались

14.01.2026,
Правительство США официально одобрило продажу почти что топового ИИ-процессора Nvidia китайским компаниям, при этом производитель чипов должен подтвердить отсутствие дефицита чипов H200 на внутреннем рынке, сообщила газета South China Morning Post.
Ссылаясь на Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли, газета отметила, что поставки чипов в Китай не могут превышать 50% от общего объема поставок на рынок США.
Тем временем Китай уточнил свою позицию в отношении импорта H200, установив новые условия для компаний, желающих приобрести чипы, разрешив это делать только "при особых обстоятельствах".
Директива выглядит намеренно расплывчатой, чтобы иметь широкие возможности для маневров, например, для запрета их использования в ближайшем будущем. Очевидно, что цель Китая - максимально быстро достичь технологической независимости в сфере чипов ИИ, и как только разрыв между чипами китайского и американского производства сократиться, Китай постарается отказаться от закупок ИИ-чипов в США.
Тем не менее, на текущий момент, Alibaba и ByteDance, похоже, весьма заинтересованы в закупке крупных партий H200.
Продолжаем наблюдать...
