Микроэлектроника: Qualcomm и Samsung - возвращение к сотрудничеству по 2 нм

11.01.2026,
Во время выставки CES 2026 гендиректор Qualcomm Кристиано Амон подтвердил переговоры с Samsung Electronics о контрактном производстве однокристальных систем (SoC) по 2-нм техпроцессу (SF2P). С высокой вероятностью речь идёт о будущем флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Gen 6.
Если сделка состоится, это станет первым за несколько лет случаем, когда Qualcomm вернёт производство топовых мобильных чипов Samsung после периода почти полной зависимости от тайваньской TSMC.
Зачем это Qualcomm?
Причин, как всегда, может быть несколько. Основная, думаю, в желании диверсифицировать цепочки поставок на фоне высокого спроса на производственные мощности и ряд структурных проблем.
Мощности TSMC 2нм и 3нм расписаны до конца 2026 года, причем более половины мощностей забронировала Apple. Это заставляет Qualcomm искать альтернативы.
В условиях торговых ограничений и стремления снизить риски компаниям выгодно распределять производство между разными юрисдикциями. Выбор Samsung отвечает этому тренду.
Для Samsung крайне важно заполучить клиента уровня Qualcomm. Это может привести к заметному снижению стоимости пластины 2нм относительно того, что предлагает TSMC.
Переговоры свидетельствуют о том, что запуск производства Exynos 2600 на мощностях Samsung привлек внимание Qualcomm, поскольку это факт в пользу достаточного качества и стабильности передового техпроцесса Samsung.
Можно ли задействовать мощности на Тайване и в США?
На Тайване Qualcomm мог бы использовать производственные возможности 2нм TSMC. Думаю, это будет сделано, независимо от успешности или неуспешности переговоров с Samsung. Но на Тайване сложилась ситуация нехватки мощностей и очереди на производственные ресурсы TSMC.
Что касается США, то пока что ни Samsung, ни TSMC не готовы производить чипы по техпроцессу 2нм.
💎 Выводы
У TSMC вновь появился конкурент в сегменте передовых техпроцессов - Samsung. Это может позитивно повлиять на цены и условия для заказчиков.
Qualcomm может столкнуться с разницей в энергоэффективности и производительности одинаковых чипов, если закажет их и TSMC, и Samsung.
Samsung, если получит контракт Qualcomm, сможет рассчитывать и на другие крупные контракты от гигантов рынка процессоров приложений.
