Микроэлектроника: Модемы 5G для автомобилей Tesla выпустит Samsung Electronics

13.01.2026, MForum.ru

Пока что речь идет о первом из возможной серии контрактов. Американская Tesla договорилась с Samsung о том, что корейская компания разработает и будет производить модемы 5G - чипы Exynos 5G, разработанные специально с учетом автомобильной специфики. Выпущенные в рамках этого контракта чипы планируется применять первоначально в роботакси компании Tesla.

Такие микросхемы должна отличать повышенная устойчивость к температуре и вибрации, они должны быть работоспособны не менее 10 лет. Разработкой занимались в подразделении System LSI. Выпускать модемы будут, возможно, и в США на мощностях Samsung в городе Тейлор. Разработка завершена в 2025 году, сейчас идет финальное тестирование чипа.

Этот контракт - часть растущего стратегического партнерства Samsung и Tesla. Ранее Samsung получил заказ на $16.5-17 млрд на производство чипов AI6 для Tesla по техпроцессу 2нм на заводе в Техасе. Samsung уже производит часть AI5-чипов для Tesla.

Производственные мощности в Южной Корее и США соответствуют стратегии Tesla по диверсификации цепочек поставок. Tesla реализует стратегию NCNT (non-China non-Taiwan), чтобы снизить зависимость от компонентов из Китая и Тайваня.

