Микроэлектроника: Правительство США одобрило продажи чипов Nvidia H200 в Китай

Одобрение касается экспорта чипов «проверенным клиентам» с уплатой 25% с выручки от продаж в бюджет. Это одобрение отменяет ранее установленные ограничения на поставку в Китай передовых ИИ-чипов.

Новое разрешение не распространяется на передовые чипы Nvidia Blackwell и Rubin, но распространяется также на AMD, Intel и других американских производителей чипов.

Для обеспечения национальной безопасности требуются проверки со стороны Минторга США. Партии чипов, предназначенные для продажи в Китай, должны будут прежде направляться с Тайваня, где их производит TSMC в США для инспекции в целях «национальной безопасности».

Можно предположить, что американцы пошли на этот шаг, чтобы не дать китайским потребителям «сорваться с крючка» американских технологий, переходя на китайские решения, например, от Huawei.

Это разрешение немало порадует Nvidia, для которой оно обещает немалую дополнительную выручку.

Чип H200 обеспечивает значительно большую пропускную способность памяти, чем H20, но все же уступает новым флагманским чипам Nvidia Blackwell.

Американские планы противоречат обнародованному в сентябре 2025 года китайским регулятором распоряжению в адрес отечественных технологических компаний прекратить закупки чипов Nvidia ИИ.

Интересно, что и в США есть недовольные очередной успешной попыткой Nvidia пробить брешь в заборе ограничений, призванных сдерживать развитие ИИ в Китае, например, сенатор Элизабет Уоррен.

В любом случае у Китая теперь появилось больше возможностей для маневра – где-то можно продолжать форсированный переход на чипы собственного производства, а где-то получится воспользоваться американскими H200, более современными и в 5-6 раз более быстрыми, чем H20, которые в Китае практически не пользовались спросом.

Несмотря на провал H20 и в целом курс Китая на импортзамещение чипов ИИ, в Nvidia ведут разработку B30A – «усеченную» версию Blackwell.

В целом решение правительства США можно считать тактическим ходом, попыткой сохранить технологический разрыв. Для Nvidia это попытка выжать хоть что-то напоследок с ускользающего на глазах гигантского рынка Китая.

теги: микроэлектроника геополитика чипы ИИ Китай

