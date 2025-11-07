Микроэлектроника: В Европе пошли на попятный – Нидерланды готовы отказаться от контроля над Nexperia

MForum.ru
07.11.2025,
Голландские власти готовы отказаться от контроля над китайской дочерней компанией Nexperia в обмен на возобновление поставок критически важных чипов, парализовавших европейский автопром. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Правительство Нидерландов в конце сентября 2025 года ввело было годичный контроль над Nexperia, используя Закон о доступности товаров. Власти получили право блокировать корпоративные решения компании, сославшись на риски утечки технологий к материнской китайской компании Wingtech. Суд Амстердама отстранил китайского председателя совета директоров, назначив независимого директора с решающим голосом.
Китай ответил быстро и жестко, показав, кто в доме хозяин, - был ограничил экспорт чипов Nexperia, что спровоцировало острейший кризис в европейской автомобильной промышленности. Производимые Nexperia в Китае компоненты (из производимых в Нидерландах пластин) используются в системах безопасности и управления автомобилями, их нехватка поставила под угрозу работу сборочных линий.
Данная ситуация наглядно демонстрирует уязвимость глобальных цепочек поставок, где попытка защитить технологический суверенитет столкнулась с жесткой экономической реальностью. Европейцы наконец-то могут осознать, насколько местная промышленность зависит от Китая.
Кризис показал уязвимость европейской промышленности, особенно автомобильной, от единого поставщика критически важных компонентов. Готовность Нидерландов отступить под давлением промышленности показывает, что даже в эпоху геополитического противостояния практические экономические интересы часто оказываются сильнее.
теги: микроэлектроника геополитика Европа Нидерланды торговые войны
