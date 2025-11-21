Микроэлектроника: Конгресс США предложил запретить получателям грантов CHIPS Act использовать китайское оборудование для производства чипов

Микроэлектроника: Конгресс США предложил запретить получателям грантов CHIPS Act использовать китайское оборудование для производства чипов

21.11.2025, MForum.ru

Группа американских законодателей внесла в Палату представителей законопроект, который запретит получателям грантов в рамках CHIPS Act приобретать китайское оборудование для производства чипов в течение 10 лет с момента участия в грантовой поддержке.

Законопроект охватывает широкий спектр оборудования — от литографических систем до машин для резки кремниевых пластин. Аналогичный законопроект в декабре 2025 года планируют внести и в Сенате.

Принятый в 2022 году закон CHIPS Act предусматривает выделение $39 млрд для стимулирования строительства новых фабрик и расширения существующих мощностей. Гранты по этой программе уже получили такие производители, как Intel, тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung Electronics, причем финансирование для Intel было позднее конвертировано в долю акций.

Согласно материалам законодателей, Китай инвестировал более $40 млрд в отрасль производства чипов с акцентом на оборудование, существенно увеличив свою долю на этом рынке. Американские производители оборудования, включая Applied Materials, Lam Research и KLA, опасаются, что экспортные ограничения на поставки их инструментов в Китай снизят продажи и подорвут их возможности для инвестиций в R&D.

Законопроект также запрещает закупать производственное оборудование из других стран, вызывающих озабоченность — Ирана, России и Северной Кореи, но предусматривает исключения — правительство США сможет выдавать разрешения на использование конкретных инструментов, при условии, что они не производятся в США или странах-союзницах. Запрет будет распространяться только на импорт в США и не затронет зарубежные операции получателей грантов.

Какие выводы?

Продолжается эскалация ограничений по торговле с Китаем, если ранее было введено ограничение на экспорт оборудования в Китай, теперь блокируют его использование и внутри США получателями государственного финансирования.

Предложение законодателей отражает растущее напряжение в технологической гонке США и Китая. Законодательная инициатива демонстрирует последовательное ужесточение американской политики, направленной на изоляцию китайского полупроводникового сектора и защиту многомиллиардных инвестиций США в национальное производство чипов.

