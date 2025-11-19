Микроэлектроника: Конфликт вокруг Nexperia, похоже, так и не разрешился, что создает проблемы для автопрома

MForum.ru
19.11.2025,
Хотя совсем недавно выходили сообщения, что поставки пластин из Европы возобновились, что китайская дочка, занимающаяся корпусированием, вернулась к поставкам микросхем заказчикам (многие из которых находятся в Европе и Японии), на деле, похоже, ситуация далека от разрешения. Об этом пишет TrendForce.
Спор вынуждает автопроизводителей сокращать выпуск автомобилей, а поставщиков — приостанавливать производство и переводить сотрудников на вынужденный простой.
Некоторые автопроизводители пытаются стабилизировать ситуацию за счёт поиска альтернативных поставщиков чипов.
Причиной кризиса стало решение правительства Нидерландов в сентябре 2025 года установить контроль над Nexperia, на что Китай, где расположены ключевые мощности компании по упаковке, ответил ограничениями на экспорт микросхем. Это спровоцировало дефицит на рынке стандартных, но критически важных для автомобильной электроники компонентов — диодов, транзисторов и MOSFET-транзисторов.
Стороны попытались договориться, но, как видим, на деле проблема сохраняется. Кто больше виноват в сложившейся ситуации, судить не возьмусь. Но страдают предприятия автопрома в разных странах.
В целом, этот кейс демонстрирует уязвимость столь симпатичной в периоды всеобщего замирения глобализации. В современном мире цепочки поставок стали инструментом геополитики. Что поставило под вопрос стабильность производства самых разных продуктов во многих странах, поскольку эта стабильность напрямую зависит от прозрачности и устойчивости этих цепочек.
Кризис вокруг Nexperia вряд ли будет единственным или последним. Происходящее - бальзам на душу изоляционистов, считающих, что все следует уметь делать в своей стране, позволяет ли это экономика или нет.
