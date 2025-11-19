Микроэлектроника: Конфликт вокруг Nexperia, похоже, так и не разрешился, что создает проблемы для автопрома

19.11.2025, MForum.ru

Хотя совсем недавно выходили сообщения, что поставки пластин из Европы возобновились, что китайская дочка, занимающаяся корпусированием, вернулась к поставкам микросхем заказчикам (многие из которых находятся в Европе и Японии), на деле, похоже, ситуация далека от разрешения. Об этом пишет TrendForce.

Спор вынуждает автопроизводителей сокращать выпуск автомобилей, а поставщиков — приостанавливать производство и переводить сотрудников на вынужденный простой.

Nissan продолжает нести потери, планируя сократить производство ещё на 1400 автомобилей на своём заводе в Кюсю на следующей неделе. Кроме того, на заводе в Оппаме, недалеко от Токио, компания во второй раз подряд сократит выпуск компактного хэтчбека Note. Планы по производству на декабрь 2025 года на обоих заводах пока находятся на стадии пересмотра

Bosch столкнулась с перебоями в работе трёх своих заводов в Германии (Ансбах и Зальцгиттер) и Португалии (Брага), что затронуло тысячи сотрудников. На заводе в Зальцгиттере режим вынужденного простоя применяется для 300–400 из 1300 работников. В Ансбахе в вынужденном простое находятся около 650 из 2500 сотрудников. На заводе в Браге около 2500 из 3300 работников столкнулись с сокращением рабочего времени или простоями.

Некоторые автопроизводители пытаются стабилизировать ситуацию за счёт поиска альтернативных поставщиков чипов.

Volkswagen заявил, что на текущий момент обеспечен необходимыми поставками для производства.

Honda сообщила о планах постепенного возврата к нормальной работе своих сборочных заводов в Северной Америке после того, как ей удалось обеспечить определённый уровень поставок чипов, частично за счёт поиска альтернативных компонентов.

Причиной кризиса стало решение правительства Нидерландов в сентябре 2025 года установить контроль над Nexperia, на что Китай, где расположены ключевые мощности компании по упаковке, ответил ограничениями на экспорт микросхем. Это спровоцировало дефицит на рынке стандартных, но критически важных для автомобильной электроники компонентов — диодов, транзисторов и MOSFET-транзисторов.

Стороны попытались договориться, но, как видим, на деле проблема сохраняется. Кто больше виноват в сложившейся ситуации, судить не возьмусь. Но страдают предприятия автопрома в разных странах.

В целом, этот кейс демонстрирует уязвимость столь симпатичной в периоды всеобщего замирения глобализации. В современном мире цепочки поставок стали инструментом геополитики. Что поставило под вопрос стабильность производства самых разных продуктов во многих странах, поскольку эта стабильность напрямую зависит от прозрачности и устойчивости этих цепочек.

Кризис вокруг Nexperia вряд ли будет единственным или последним. Происходящее - бальзам на душу изоляционистов, считающих, что все следует уметь делать в своей стране, позволяет ли это экономика или нет.

теги: микроэлектроника автоэлектроника автопром Нидерланды Китай Европа торговые войны конфликты

