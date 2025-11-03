Микроэлектроника: Китайский контроль за РЗЭ и РМ стал козырной картой в игре Китая и США

Микроэлектроника: Китайский контроль за РЗЭ и РМ стал козырной картой в игре Китая и США

03.11.2025, MForum.ru

Китайский контроль за РЗЭ и РМ стал козырной картой в игре Китая и США

Как и ожидалось, Китай заставил США отказаться от введения пошлин на китайские товары в обмен на ослабление контроля за торговлей РЗЭ и РМ. Об этом рассказал Taipei Times.

Так или иначе, стороны объявили, что в рамках соглашения Китай будет выдавать генеральные лицензии на экспорт таких РЗЭ как галлий, германий, сурьмы и графита «в интересах конечных потребителей в США и их поставщиков по всему миру». По сути, это означает отмену мер контроля, введенных Китаем в апреле 2025 года и октябре 2022 года.

США, в свою очередь, перестают заявлять о 100%-х тарифах на китайские товары (некоторые тарифы останутся). Пошлины на фентанил снизятся вдвое, с 20% до 10%, кроме того, Китай возобновит закупки американской сои другой сельхозпродукции. США готовы и вовсе отменить пошлины на фентанил, если Китай продолжит ужесточать контроль над экспортом этого препарата и прекурсоров для его изготовления. В США ожидают также закупок Китаем нефти и газа с Аляски.

Китай, очевидно, нащупал «слабое место» Запада в виде РЗЭ и РМ и успешно этим воспользовался. Скорее всего, достигнутое перемирие будет временным. Это время жизненно необходимо США и союзным странам для налаживания собственной добычи и переработки РЗЭ, а также для выстраивания альтернативных китайским цепочек поставки. Понимая свою уязвимость, США предпринимают активные шаги по снижению зависимости. В частности, Пентагон планирует закупить критические полезные ископаемые, включая сурьму, на сумму до $1 млрд для пополнения стратегических запасов.

© Алексей Бойко, MForum.ru

