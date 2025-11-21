Микроэлектроника: Рекордный рост цен на иттрий угрожает полупроводниковой отрасли на фоне торговой войны США и Китая

MForum.ru
21.11.2025,
Когда мне приходилось обращаться к теме РЗЭ и РМ обычно в фокусе оказывались другие элементы, например, галлий, бериллий, ниобий или сурьма. Но оказывается, что одним из чемпионов по росту цен на него стал иттрий. Его цена за последние 12 месяцев взлетела на 1500%, как обращают внимание в Tom’s hardware. Стоил $8 за кг, теперь $126. Это тоже последствия регуляторной активности столкнувшихся в торговых претензиях США и Китая.
В апреле 2025 года Китай, который контролирует около 70% мирового рынка редкоземельных металлов, полностью прекратил поставки иттрия в США. До этого на КНР приходилось 93% американского импорта этого металла. Это стало ответной мерой на введение США 145% пошлин на китайские товары. Хотя в июле 2025 года стороны договорились о взаимных уступках, ограничения на экспорт иттрия, по всей видимости, сохранены.
Иттрий широко применяется в полупроводниковой и микроэлектронной, а также в радиопромышленности, включая процессы тонкопленочного осаждения и полировки пластин. Его свойства делают его весьма востребованным в производстве чипов. Применяют его и в полупроводниковых лазерах например, в ND:YAG, в подводных ВОЛС, в дальномерах, в памяти FeRAM, в качестве диэлектрика в транзисторах, для стабилизации диоксида циркония (в мемристорах); в ферритах YIG (СВЧ-фильтры) и т.п.
США пытаются диверсифицировать поставки, расширяя добычу на месторождении Маунтин-Пасс в Калифорнии, кроме того, американцы договорились о поставках иттрия с Австралией, подписав соглашение на $8,5 млрд.
В целом ситуация с РЗЭ и РМ – хорошая иллюстрация того, что концентрация производства в какой-то одной стране – плохая идея. И хотя у мира было 15 лет после «звоночка» в 2010 году, когда Китай впервые резко ограничил экспорт РЗЭ, большинство стран не озаботилось решением этой проблемы, сохранив зависимость от внешний поставок. Тем более затратными теперь будет активности по диверсификации цепочек поставок, развитию технологий рециклинга, созданию стратегических запасов РЗЭ и РМ в США и Европе. Но, как бы болезненно это не было, в конечном итоге это позволит уйти от уродливой зависимости от одной страны к более сбалансированному глобальному рынку.
теги: микроэлектроника иттрий РЗЭ редкоземельные материалы полупроводниковая отрасль радиоэлектроника
