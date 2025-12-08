Микроэлектроника: В России создадут кластер по переработке критических металлов

MForum.ru
В Ангаро-Енисейском макрорегионе планируется «сибиризация» - формируется кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗЭ) в рамках нацпроекта Химия и новые материалы. Общий объём инвестиций в проект оценивается более чем в 700 миллиардов рублей, а на первом этапе будет создано не менее 3,5 тысяч рабочих мест, требующих высокой квалификации сотрудников.
В Красноярском крае будет действовать научно-технологический и координационный центр (на базе СФУ и СО РАН).
Иркутская область с ее месторождениями будет выступать основной производственно-ресурсной базой. Часть производств разместится в Хакасии и Тыве. Земельные участки под будущие производства и научные площадки уже определены, это более 3 тыс. га.
Ключевая идея весьма разумна – отход от модели простого экспорта сырья. Кластер должен позволить связать промышленность, науку и образование.
В рамках кластера, в частности, должны получить развитие такие востребованные направления, как материалы для полупроводников и микроэлектроники, силовая электроника. Но не только, среди других перспективных направлений перечисляются ИИ, робототехника, энергетика, 3D-печать. Запуск первых объектов кластера запланирован уже на 2027 год.
Чтобы обеспечить логистику проекту, планируется развивать транспортную инфраструктуру, Центрально-Евразийский транспортный коридор и Северный широтный ход. Для решения кадровых вопросов планируется создание в Сибири новых научных школ.
