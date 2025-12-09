РМ и РЗЭ: Росатом готовится к производству в России магнитов из РЗЭ

09.12.2025, MForum.ru

Росатом МеталлТех в качестве интегратора собирается постепенно нарастить крупнотоннажное производство постоянных магнитов Nd-Fe-B в Глазове, Удмуртия.

В рамках подготовки к этому компания заключила соглашение с Соликамским магниевым заводом (СМЗ), Пермский край, который также входит в Росатом. На этом предприятии выпускаются соединения РЗЭ, ниобий и тантал, магний и титан. В рамках соглашения завод будет поставлять неодим (Nd) и празеодим (Pr), которые необходимы для производства современных магнитов.

Пока что в Соликамске еще только создается производство по выделению этих металлов из концентрата. Прошел экспертизу проект первой очереди комплекса.

После того, как СМЗ начнет выпуск неодима и празеодима, Росатом МеталлТех будет их закупать в оговоренном объеме и с оговоренными сроками поставки (можно, наверное, говорить о «якорном контракте»).

Стороны также планируют совместно разрабатывать продукты, основанные на РЗЭ. Также предусматривается рециклинг отходов производства Росатом МеталлТех на СМЗ.

На сегодня зависимость России от импорта РЗЭ весьма значительна, доля в мировом производстве РЗЭ совсем невелика, ее оценивают примерно в 1%.

Когда планы компаний будут выполнены, впору будет говорить о создании в нашей стране производственной цепочки о руды до магнитов и далее до изделий. Но за все приходится платить. В данном случае, платой будет более высокая стоимость российских РЗЭ, чем сейчас, пока они закупаются за рубежом, в основном в Китае. Сейчас принято говорить о том, что для стратегических проектов экономическая целесообразность вторична, но экономика, когда ее считают вторичной, любит о себе напоминать различными не очень приятными проявлениями.

Не решена пока что и проблема с добычей и производством в России таких РЗЭ как диспрозий и тербий, а они нужны для производства высокотемпературных магнитов.

