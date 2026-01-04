Микроэлектроника: Правительство США вернуло разрешения TSMC, Samsung и SK Hynix на закупку американского оборудования для заводов компаний в Китае, но есть нюанс

04.01.2026, MForum.ru

Это продолжение истории с отзывом постоянного разрешения TSMC и южнокорейским компаниям на закупку американского оборудования для их производств в Китае. Теперь TSMC придется всякий раз получать индивидуальные разрешения от правительства США на будущие поставки американского оборудования на Fab16 в Нанкине, ежегодно. Первое такое разрешение уже выдано. Фаб TSMC в Нанкине производит чипы по зрелым техпроцессам, включая 16нм.

Эпоха «бессрочных» разрешений завершилась. До конца 2025 года три азиатских производителя, TSMC, Samsung и SK Hynix, пользовались статусом «валидированного конечного пользователя» (VEU), что позволяло им получать американское оборудование. Теперь все они потеряли этот статус и должны получать разрешения ежегодно. Это уже сделано каждым из трех производителей, так что «де-факто» изменений нет. Но теперь этим компаниям есть, что терять. Что будет сказываться на их политике в отношении китайских заказчиков.

TSMC сравнительно незначительно зависит от фаба в Китае, нанкинское производство это всего лишь 2.4% выручки тайваньской компании. Совсем в другой ситуации южнокорейские Samsung и SK Hynix. У первой – производство NAND-памяти в Сиане, которое обеспечивает порядка 30% общего объема их производства. У SK Hynix в Китае работают фабрики в Уси по производству DRAM, а в Даляне (Дальнем) – по производству NAND и совокупный объем их производства – 30-45% от общего. Так что впору говорить о серьезной зависимости южнокорейских производителей от производственных мощностей в Китае.

В США считают эту меру достаточной и эффективной на сегодня. Полный запрет и требования закрытия производств Тайваня и Южной Кореи в Китае было бы слишком критичными, прежде всего, для «западного блока». А так повышается контроль над доступностью этих производств для нежелательных заказчиков. В США называют это «управляемой фрагментацией» глобальных цепочек поставки.

