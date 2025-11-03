Микроэлектроника: Nexperia China заявляет о наличии «достаточных запасов»

MForum.ru

Микроэлектроника: Nexperia China заявляет о наличии «достаточных запасов»

03.11.2025, MForum.ru

Китайское подразделение компании Nexperia BV (которую «взяло под контроль» правительство Нидерландов) вчера заявило о наличие достаточных запасов готовой продукции и незавершенного производства, а также о том, что ее цепочка поставок остается надежной и стабильной после того, как материнская компания приостановила поставки пластин. Об этом сообщает Taipei Times.

В Европе у компании расположено основное производство пластин. Nexperia известна как крупный производитель дискретных полупроводников, в частности, диодов и транзисторов. Nexperia производит 100 млрд устройств ежегодно, это едва ли не четверть общемирового их производства. Производя чипы для дискретных полупроводников в Европе, компания проводит их нарезку, сборку и упаковку в Китае, Индонезии и на Филиппинах.

Подразделение из Нидерландов приостановило поставки пластин на свой китайский сборочный завод неделю назад, назвав это «прямым следствием несоблюдения согласованных договорных условий оплаты».

Китайское подразделение компании назвало приостановку поставки пластин в свой адрес «односторонним» и «крайне безответственным», добавив, что заявление голландской материнской компании об оплате по договору было «вводящим в заблуждение и крайне обманчивым».

Компания Nexperia China заявила о своем праве работать независимо от материнской Nexperia BV после того, как в сентябре 2025 года власти Нидерландов перехватили контроль над Nexperia у ее китайского законного владельца Wingtech Technology Co., сославшись на опасения по поводу возможной утечки технологий.

В ответ Пекин заблокировал экспорт продукции Nexperia China за пределы Китая.

«Мы заблаговременно запустили несколько планов действий на случай непредвиденных обстоятельств и ускоряем квалификацию новых поставщиков пластин», - сообщило китайское подразделение в своей социальной сети в Китае, добавив, что рассчитывает удовлетворить все потребности клиентов, начиная с 2026 года.

Существенные запасы позволят китайскому подразделению выполнять заказы «до конца 2025 года и далее», - утверждает компания.

Проблемы вокруг Nexperia затрагивают многие предприятия автопрома. Уже несколько предприятий заявили о возможных сбоях в производстве.

Ожидается, что в рамках торговой договоренности США с Китаем будет урегулирован и этот спор – Нидерланды продолжат поставлять пластины в Китай, а Китай, в свою очередь, отменит ограничения на экспорт готовой продукции, выпускаемой Nexperia China.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника геополитика Китай США Европа автоэлектроника

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

06.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: НИИЭТ набирает разработчиков в дизайн-центр проектирования ИМС / MForum.ru

30.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: Конспект: Микрон-2018. Рост на новых рынках / MForum.ru

23.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Микрон прошел международный аудит / MForum.ru

21.02. [Краткие новости]  НИИЭТ / MForum.ru

21.02. [Краткие новости]  Микроэлектроника / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru

30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru

29.10. [Новинки]  Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru

28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru

27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: