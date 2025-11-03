Микроэлектроника: Nexperia China заявляет о наличии «достаточных запасов»

03.11.2025, MForum.ru

Китайское подразделение компании Nexperia BV (которую «взяло под контроль» правительство Нидерландов) вчера заявило о наличие достаточных запасов готовой продукции и незавершенного производства, а также о том, что ее цепочка поставок остается надежной и стабильной после того, как материнская компания приостановила поставки пластин. Об этом сообщает Taipei Times.

В Европе у компании расположено основное производство пластин. Nexperia известна как крупный производитель дискретных полупроводников, в частности, диодов и транзисторов. Nexperia производит 100 млрд устройств ежегодно, это едва ли не четверть общемирового их производства. Производя чипы для дискретных полупроводников в Европе, компания проводит их нарезку, сборку и упаковку в Китае, Индонезии и на Филиппинах.

Подразделение из Нидерландов приостановило поставки пластин на свой китайский сборочный завод неделю назад, назвав это «прямым следствием несоблюдения согласованных договорных условий оплаты».

Китайское подразделение компании назвало приостановку поставки пластин в свой адрес «односторонним» и «крайне безответственным», добавив, что заявление голландской материнской компании об оплате по договору было «вводящим в заблуждение и крайне обманчивым».

Компания Nexperia China заявила о своем праве работать независимо от материнской Nexperia BV после того, как в сентябре 2025 года власти Нидерландов перехватили контроль над Nexperia у ее китайского законного владельца Wingtech Technology Co., сославшись на опасения по поводу возможной утечки технологий.

В ответ Пекин заблокировал экспорт продукции Nexperia China за пределы Китая.

«Мы заблаговременно запустили несколько планов действий на случай непредвиденных обстоятельств и ускоряем квалификацию новых поставщиков пластин», - сообщило китайское подразделение в своей социальной сети в Китае, добавив, что рассчитывает удовлетворить все потребности клиентов, начиная с 2026 года.

Существенные запасы позволят китайскому подразделению выполнять заказы «до конца 2025 года и далее», - утверждает компания.

Проблемы вокруг Nexperia затрагивают многие предприятия автопрома. Уже несколько предприятий заявили о возможных сбоях в производстве.

Ожидается, что в рамках торговой договоренности США с Китаем будет урегулирован и этот спор – Нидерланды продолжат поставлять пластины в Китай, а Китай, в свою очередь, отменит ограничения на экспорт готовой продукции, выпускаемой Nexperia China.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника геополитика Китай США Европа автоэлектроника

--