Микроэлектроника: Volswagen разработает чипы для автовождения китайских автомобилей совместно с Horizon Robotics

MForum.ru
05.11.2025,
Carizon (酷睿程), совместное предприятие VW (60% через софтверную дочку Cariad) и китайской Horizon Robotics (40%), займется разработкой первой SoC немецкого автопроизводителя, которая будет отвечать за функцию интеллектуального вождения в автомобилях следующего поколения в Китае. Об этом сообщает Laiyaoba.
SoC предназначена для обработки данных с камер и других сенсоров автомобиля, его вычислительные мощности составят около 500-700 TOPS, говорится в заявлении VW. Она должна поддерживать автономность от L3 и, возможно, выше. Компания рассчитывает на готовность продукта в течение 3-5 лет. Это часть стратегии VW «В Китае, для Китая».
VW не пояснила, будет ли разработанное для китайского рынка решение продаваться за пределами Китая. Не уточнялось и то, кто выступит производителем пластин. Объем инвестиций в этот проект составит $2 млрд.
VW пытается повышать конкурентоспособность своей продукции в Китае, активно используя китайские технологии или разрабатывая технологии вместе с китайскими компаниями. Тем не менее продажи VW в 2024 году сократились уже до 2.75 млн автомобилей, тогда как в 2018 году они составляли более 4 млн. Одна из причин – успешные действия китайских конкурентов, например, BYD, который в 2023 году отнял у VW звание самого продаваемого бренда в Китае за счет своих полностью электрических или подключаемых гибридных моделей. В 2024 году BYD показывала стабильный рост, а продажи VW в Китае демонстрировали отрицательную динамику.
VW в Китае сотрудничает не только с Horizon Robotics, но и, например, с XPeng, у которой VW лицензирует систему автономного вождения XNGP и чипы Turing AI для своих электромобилей в Китае, начиная с 2026 года. Это происходит на фоне того, что Cariad уже объявила о прекращении самостоятельной разработки ПО и теперь выступает лишь интегратором внешних решений.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника Китай Германия автоэлектроника
--
Публикации по теме:
03.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Nexperia China заявляет о наличии «достаточных запасов» / MForum.ru
06.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: НИИЭТ набирает разработчиков в дизайн-центр проектирования ИМС / MForum.ru
30.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: Конспект: Микрон-2018. Рост на новых рынках / MForum.ru
23.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Микрон прошел международный аудит / MForum.ru
21.02. [Краткие новости] НИИЭТ / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru
28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru