Микроэлектроника: Volswagen разработает чипы для автовождения китайских автомобилей совместно с Horizon Robotics

05.11.2025, MForum.ru

Carizon (酷睿程), совместное предприятие VW (60% через софтверную дочку Cariad) и китайской Horizon Robotics (40%), займется разработкой первой SoC немецкого автопроизводителя, которая будет отвечать за функцию интеллектуального вождения в автомобилях следующего поколения в Китае. Об этом сообщает Laiyaoba.

SoC предназначена для обработки данных с камер и других сенсоров автомобиля, его вычислительные мощности составят около 500-700 TOPS, говорится в заявлении VW. Она должна поддерживать автономность от L3 и, возможно, выше. Компания рассчитывает на готовность продукта в течение 3-5 лет. Это часть стратегии VW «В Китае, для Китая».

VW не пояснила, будет ли разработанное для китайского рынка решение продаваться за пределами Китая. Не уточнялось и то, кто выступит производителем пластин. Объем инвестиций в этот проект составит $2 млрд.

VW пытается повышать конкурентоспособность своей продукции в Китае, активно используя китайские технологии или разрабатывая технологии вместе с китайскими компаниями. Тем не менее продажи VW в 2024 году сократились уже до 2.75 млн автомобилей, тогда как в 2018 году они составляли более 4 млн. Одна из причин – успешные действия китайских конкурентов, например, BYD, который в 2023 году отнял у VW звание самого продаваемого бренда в Китае за счет своих полностью электрических или подключаемых гибридных моделей. В 2024 году BYD показывала стабильный рост, а продажи VW в Китае демонстрировали отрицательную динамику.

VW в Китае сотрудничает не только с Horizon Robotics, но и, например, с XPeng, у которой VW лицензирует систему автономного вождения XNGP и чипы Turing AI для своих электромобилей в Китае, начиная с 2026 года. Это происходит на фоне того, что Cariad уже объявила о прекращении самостоятельной разработки ПО и теперь выступает лишь интегратором внешних решений.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника Китай Германия автоэлектроника

--