Микроэлектроника: Китайские ByteDance и Alibaba хотят заказать американские чипы Nvidia H200

Компании ByteDance и Alibaba обратились к Nvidia с запросами о возможности приобретения чипов H200 после решения «команды Т» разрешить поставки этого чипа в Китай. Об этом сообщает компания Reuters.

Эти сделки могут и не состояться. Курьезность ситуации состоит в том, что немало высокопоставленных противников использования американских чипов ИИ китайскими компаниями есть, как в США, так и в Китае. А учитывая как часто в период правления «команды Т» колеблется «стратегия» США, я бы не стал с уверенностью утверждать, что эти заказы завершатся практической поставкой микросхем с вероятностью 100%.

Да и правительство Китая пока что не высказалось определенно – а ведь ранее в 2025 году оно запретило финансируемым государством центрам обработки данных и китайским технологическим компаниям покупать чипы Nvidia для ИИ. По слухам, правительство Китая сейчас ведет обсуждения с такими компаниями, как Alibaba, ByteDance и Tencent Holdings, спрашивая – сколько микросхем H200 им необходимо.

На текущий момент в H200 производятся лишь небольшими партиями, сообщили два других источника, знакомых с цепочкой поставок Nvidia, поскольку американский гигант сосредоточился на своих самых передовых ИИ ускорителях линейки Blackwell и на будущей линейке Rubin.

Так что, скорее всего, речь пока что пойдет об ограниченных объемах закупок. Да и в целом, чтобы делать какие-то прогнозы в отношении этих объемов, нужно дождаться, когда свою позицию в отношении H200 выскажет правительство Китая.

Забавно, что с менее мощных, чем H200 ИИ чипов A100 и H100 режим экспортного контроля в рамках текущего «послабления» со стороны США так и не снят.

теги: микроэлектроника Nvidia H200 Китай

