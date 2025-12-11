Микроэлектроника: Китайские компании уже применяют Nvidia H200?

MForum.ru

Микроэлектроника: Китайские компании уже применяют Nvidia H200?

11.12.2025, MForum.ru

Похоже, что и до того, как администрация США решила дать «зеленый свет» поставкам чипов H200 в Китай, эти чипы правдами и неправдами в эту страну продолжали попадать (как и в некоторые другие страны?). Об этом тоже сообщает Reuters.

Так, один из профессоров Пекинского университета Цзяотун, заявил, что его лаборатория использует 8 чипов H200, что позволяет проводить исследования моделей ИИ.

Исследователи из поддерживаемой государством Шанхайской лаборатории искусственного интеллекта, а также университетов Сунь Ятсена, Цинхуа и Шанхайского университета Цзяотун использовали 4 процессора Nvidia H200 для обучения модели ИИ, предназначенной для определения того, является ли изображение сгенерированным ИИ, как они показали в статье, опубликованной в прошлом месяце.

В июне 2025 государственный институт ИИ в восточном городе Хэфэй объявил тендер на сервер, оснащенный 8 чипами Nvidia H200, для работы над проектом «квантовой модели ИИ».

Как показало исследование Reuters, десятки университетов и исследовательских институтов Китая приобрели или стремятся приобрести чипы H200.

В августе 2025 года Медицинский университет ВВС НОАК в Сиане объявил тендер на 8 чипов Nvidia H200 для обучения платформы для обучения моделей обработки больших языков в поддержку исследований в области медицинского ИИ и биомониторинга.

Школа кибербезопасности Пекинского университета авиации и космонавтики объявила тендер на поиск поставщика, который мог бы сдавать в аренду вычислительные мощности уровня H200.

Кроме покупки ИИ чипов, китайские организации все чаще арендуют время использования серверов, оснащенных "запрещенными" для Китая чипами Nvidia, чтобы получить доступ к оборудованию без его импорта.

В восточной провинции Цзянсу компания, принадлежащая правительству уезда Биньхай, в июле 2025 года объявила тендер на 48 серверов, оснащенных 384 чипами H200, с поставками к концу 2025 года.

Тендер, объявленный 6 июня 2025 года компанией Urumqi Jiangsuan, описывает план создания вычислительного центра мощностью 20 000 петафлопс, объединяющего более 8000 графических процессоров H200, 12 000 графических процессоров RTX 4090 и 4500 серверов, оснащенных процессорами Huawei Ascend 910C — самыми мощными отечественными чипами для искусственного интеллекта, доступными на данный момент.

Отдельный проект стоимостью 1,86 миллиарда юаней в уезде Бурцинь на севере Синьцзяна, представленный в октябре 2024 года, описывает вычислительный центр, работающий на экологически чистой энергии, в котором кроме кластера на базе 1000 серверов на китайских чипах, будет также меньший кластер из 100 серверов на чипах H100 или H200. Между тем, H100 запрещен к экспорту в Китай с конца 2022 года.

В центральной провинции Хубэй компания Xiaogan Yunqi Data Technology в октябре 2025 года подала заявку в регулирующие органы на проект по созданию вычислительной мощности стоимостью 307 миллионов юаней, предусматривающий развертывание 128 серверов H200 для телекоммуникационного гиганта China Unicom к марту 2026 года.

Все это, на мой взгляд, наглядно демонстрирует, что «забор» американских экспортных ограничений продолжает изобиловать дырами. И заинтересованные страны могут получать интересующие их микросхемы даже если они находятся в ограничительных списках, пусть это и связано с усложнением цепочек поставок и обходится покупателю дороже, чем при использовании официальных каналов.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника Nvidia H200 Китай

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

11.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китайские ByteDance и Alibaba хотят заказать американские чипы Nvidia H200 / MForum.ru

10.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Есть ли в Китае локальная альтернатива Nvidia H200? / MForum.ru

09.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Правительство США одобрило продажи чипов Nvidia H200 в Китай / MForum.ru

21.11. [Новости компаний] Вычислительная техника: ФЦПРИИ закупит сервера и телеком-оборудование для обучения ИИ на 665 млн рублей / MForum.ru

11.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Землетрясение на Тайване все же скажется на рынке микроэлектроники. Но весьма умеренно / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru

03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: