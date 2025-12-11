Микроэлектроника: Китайские компании уже применяют Nvidia H200?

MForum.ru
Похоже, что и до того, как администрация США решила дать «зеленый свет» поставкам чипов H200 в Китай, эти чипы правдами и неправдами в эту страну продолжали попадать (как и в некоторые другие страны?). Об этом тоже сообщает Reuters.
Так, один из профессоров Пекинского университета Цзяотун, заявил, что его лаборатория использует 8 чипов H200, что позволяет проводить исследования моделей ИИ.
Исследователи из поддерживаемой государством Шанхайской лаборатории искусственного интеллекта, а также университетов Сунь Ятсена, Цинхуа и Шанхайского университета Цзяотун использовали 4 процессора Nvidia H200 для обучения модели ИИ, предназначенной для определения того, является ли изображение сгенерированным ИИ, как они показали в статье, опубликованной в прошлом месяце.
В июне 2025 государственный институт ИИ в восточном городе Хэфэй объявил тендер на сервер, оснащенный 8 чипами Nvidia H200, для работы над проектом «квантовой модели ИИ».
Как показало исследование Reuters, десятки университетов и исследовательских институтов Китая приобрели или стремятся приобрести чипы H200.
В августе 2025 года Медицинский университет ВВС НОАК в Сиане объявил тендер на 8 чипов Nvidia H200 для обучения платформы для обучения моделей обработки больших языков в поддержку исследований в области медицинского ИИ и биомониторинга.
Школа кибербезопасности Пекинского университета авиации и космонавтики объявила тендер на поиск поставщика, который мог бы сдавать в аренду вычислительные мощности уровня H200.
Кроме покупки ИИ чипов, китайские организации все чаще арендуют время использования серверов, оснащенных "запрещенными" для Китая чипами Nvidia, чтобы получить доступ к оборудованию без его импорта.
В восточной провинции Цзянсу компания, принадлежащая правительству уезда Биньхай, в июле 2025 года объявила тендер на 48 серверов, оснащенных 384 чипами H200, с поставками к концу 2025 года.
Тендер, объявленный 6 июня 2025 года компанией Urumqi Jiangsuan, описывает план создания вычислительного центра мощностью 20 000 петафлопс, объединяющего более 8000 графических процессоров H200, 12 000 графических процессоров RTX 4090 и 4500 серверов, оснащенных процессорами Huawei Ascend 910C — самыми мощными отечественными чипами для искусственного интеллекта, доступными на данный момент.
Отдельный проект стоимостью 1,86 миллиарда юаней в уезде Бурцинь на севере Синьцзяна, представленный в октябре 2024 года, описывает вычислительный центр, работающий на экологически чистой энергии, в котором кроме кластера на базе 1000 серверов на китайских чипах, будет также меньший кластер из 100 серверов на чипах H100 или H200. Между тем, H100 запрещен к экспорту в Китай с конца 2022 года.
В центральной провинции Хубэй компания Xiaogan Yunqi Data Technology в октябре 2025 года подала заявку в регулирующие органы на проект по созданию вычислительной мощности стоимостью 307 миллионов юаней, предусматривающий развертывание 128 серверов H200 для телекоммуникационного гиганта China Unicom к марту 2026 года.
Все это, на мой взгляд, наглядно демонстрирует, что «забор» американских экспортных ограничений продолжает изобиловать дырами. И заинтересованные страны могут получать интересующие их микросхемы даже если они находятся в ограничительных списках, пусть это и связано с усложнением цепочек поставок и обходится покупателю дороже, чем при использовании официальных каналов.
