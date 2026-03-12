Микроэлектроника: IBM и Lam Research объединяют усилия для разработки логики суб-1 нм

MForum.ru
12.03.2026,
Американские компании IBM и Lam Research на днях объявили о расширении многолетнего сотрудничества, нацеленного на разработку процессов и материалов для производства чипов с проектными нормами менее 1нм.
Пятилетнее соглашение предполагает совместную работу над созданием новых материалов, передовых процессов травления и осаждения, а также адаптацию High-NA EUV-литографии для нужд будущих техпроцессов.
Детали сотрудничества
Разработками займутся в исследовательского комплекса NY Creates в Олбани, - это один из ключевых центров полупроводниковых исследований в США. Lam предоставит оборудование для травления Kiyo и Akara, системы осаждения Striker и ALTUS Halo, а также фирменную технологию сухих фоторезистов Aether, критически важную для работы с High-NA EUV-литографией.
Партнеры намерены построить и валидировать полные технологические маршруты для нанолистовых (nanosheet) и наностековых (nanostack) транзисторных архитектур, а также интегрировать технологию подачи питания с обратной стороны пластины (backside power delivery), которая позволяет существенно снизить взаимные помехи и энергопотребление.
Переход к техпроцессам менее 1 нм затруднен фундаментальными физическими ограничениями: на этом уровне размеров квантовые эффекты и туннелирование электронов становятся значимыми, что вынуждает разработчиков подбирать новые материалы и архитектурные решения. Этим и займутся IBM и Lam.
Vahid Vahedi, технический директор Lam Research, отмечает: «По мере того как отрасль вступает в новую эру 3D-масштабирования, прогресс зависит от переосмысления того, как материалы, процессы и литография объединяются в единую высокоплотную систему».
Это партнерство - не первый и не единственный участник гонки за суб-1нм. Samsung Electronics, например, сформировала проектную команду для разработки 1,0 нм технологии, рассчитывая на ее коммерциализацию после 2029 года. TSMC, в свою очередь, планирует риск-производство по 1,4 нм техпроцессу в 2027 году, а массовое производство - в 2028-м, с инвестициями около 1,5 трлн новых тайваньских долларов в новые контрактные-мощности на центральном Тайване.
Intel не отстает, гендиректор компании подтвердил на Cisco AI Summit планы по запуску 14A (1.4 нм) техпроцесса в режиме риск-производства в 2028 году и массового производства в 2029-м.
Почему это важно
IBM старается держаться на переднем фронте научных разработок, в 2021 году эта компания представила чип 2нм и сотрудничает с японской Rapidus для постановки технологии на массовое производство.
Сотрудничество с Lam - продолжает эти усилия IBM.
Партнерство исследовательской лаборатории с производителем оборудования позволяет быстрее превращать лабораторные инновации в масштабируемые производственные процессы.
Ожидается, что первые результаты сотрудничества IBM и LAM появятся в течение ближайших 2-3 лет, а коммерциализацию технологий суб-1 нм можно ожидать ближе к "волшебному" 2030 году.
--
теги: микроэлектроника ангстремы суб-1нм субнанометровые сотрудничество научные разработки передовые технологии IBM Lam Research горизонты технологий
--
Публикации по теме:
10.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Потери света в фотонных чипах приближены к показателям оптоволокна / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Горизонты технологий: В Новосибирске разработали устройство, позволяющее исследовать оптические свойства материалов для микроэлектроники терагерцевых частот / MForum.ru
04.03. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Nvidia готовит процессор для инференса на базе технологий Groq, OpenAI станет якорным клиентом / MForum.ru
03.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Сибири изучают возможности создания элементов памяти на квантовых точках / MForum.ru
27.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Пекинском университете создали лабораторный прототип транзистора FeFET с графеновым затвором длиной 1нм / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300 / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru