Спутниковое позиционирование: Китай проведет орбитальную модернизацию навигационной системы BeiDou

14.03.2026,
Китайское управление спутниковой навигации (CSNO) объявило о планах провести в ближайшее время орбитальную модернизацию навигационной спутниковой системы BeiDou («Бэйдоу»). Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официальное заявление, предстоящие работы направлены на «оптимизацию эксплуатационного состояния части спутников» для предоставления пользователям более качественных сервисов.
Текущее состояние
BeiDou насчитывает 50 действующих спутников и обеспечивает следующие ключевые параметры:
✦ глобальная точность позиционирования - лучше 10 метров
✦ точность измерения скорости - лучше 0,2 м/с
✦ точность синхронизации времени - в пределах 20 наносекунд
Сервис точного точечного позиционирования (PPP) дает горизонтальную точность лучше 0,3 м и вертикальную - лучше 0,6 м.
Что известно о модернизации
Практически ничего. В сообщениях CSNO говорится, что в ходе модернизации будет проводиться «координация и тестирование спутников на орбите», а также «мониторинг и поддержание работоспособности системы». Отмечается, что для пользователей все мероприятия пройдут незаметно.
GNSS в Китае
BeiDou является одной из четырех глобальных навигационных систем наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo. Система активно используется. По данным Всекитайской ассоциации спутниковой навигации и LBS-услуг, общий объем рынка навигационных и позиционирующих сервисов в Китае достиг к концу 2024 года примерно 576 млрд юаней (около $83 млрд), +7,39% г.г.
Пользовательское оборудование (микросхемы, приемо-передающие модули, антенны), выпускаемые в Китае, должно поддерживать работу со всеми глобальными навигационными спутниковыми системами (GNSS). Несмотря на геополитическую напряженность, в области GNSS регуляторы пока воздерживаются от ограничений, которые могли бы нанести ущерб точности и удобству пользователей.
В Китае разрабатывают BeiDou следующего поколения с планами реализации в 2035 году. К этому времени сервисы BeiDou должны стать "вездесущими", охватывая не только сушу и море, но и весь объем воздушного пространства и космос.
14.03. Китай проведет орбитальную модернизацию навигационной системы BeiDou
