Мобильная связь: МТС в Тамбовской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями

МТС запустил базовые станции Иртея в городе Уварово и шести районах Тамбовской области. Высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь стали доступны более чем 30 тысячам местных жителей на российском оборудовании.

МТС развернул сеть LTE в населенных пунктах Токаревского, Гавриловского, Сосновского, Рассказовского и Староюрьевского районов. Покрытие также появилось в селе Перевоз Ржаксинского района, вблизи которого находится объект археологического наследия – древнерусское поселение X-XI веков. Также базовые станции построены в Уварове. Сеть 4G охватила школы, музеи, библиотеки, дома культуры и административные учреждения в этих населенных пунктах.

В начале 2025 года МТС запустил базовую станцию Иртея в рабочем поселке Ржакса. Всего за 2025 год площадки были запущены в 14 населенных пунктах региона. В 2026 году МТС развернул сеть LTE вдоль участков федеральных трасс Р-208 в Рассказовском районе и Р-22 в Сампурском районе.

Покрытием голосовой связи и мобильного интернета обеспечены около 15 километров федеральных дорог, проходящих по востоку и югу региона.

«Российская телеком-инфраструктура не только поможет дальнейшему развитию туристического потенциала уваровской земли, но и позволит местным предприятиям различных отраслей, включая выращивание зерновых культур и пищевое производство, развивать цифровые решения на базе отечественного оборудования», – прокомментировал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Историческая справка

Город Уварово, на гербе которого изображена вишня, известен своими садами и неофициально именуется «вишневой столицей России». С 2016 года здесь проводят летний гастрономический фестиваль «Вишневарово».

