Микроэлектроника: Intel передала студентам Вьетнама оборудование для сборки и тестирования микросхем

08.05.2026, MForum.ru

Часть оборудования адресована технопарку Хошимина (SHTP), часть – Ханойскому национальному университету (VHU Hanoi). Об этом рассказывает Vietnam.vn. Это 31 единица б/у оборудования, которое Intel ранее использовал на своем производстве. Но для учебных целей оно еще послужит, поможет студентам преодолеть обычный для образования разрыв между теорией и практикой производства.

Это событие отражает глубинные процессы встраивания Вьетнама в глобальные цепочки производства и поставок полупроводников, прежде всего, в американские. С учетом геополитической ситуации, США все более интересуются возможностью опереться на дешевую рабочую силу в других Азиатских странах. Для Вьетнама это тоже выгодно - получить технологии и ноу-хау, повысить кадровый потенциал. А там и до своего производства - рукой подать.

Активность Вьетнама в области создания собственной отрасли производства полупроводников подтверждает и другая новость того же источника.

В городе Дананг утвержден План по реализации Проекта развития полупроводниковых микрочипов и искусственного интеллекта в Дананге на период 2026-2030 годов. В рамках этого плана город постарается подготовить и привлечь не менее 5000 высококвалифицированных специалистов в области полупроводников, в том числе, 2000 специалистов по проектированию и 3000 специалистов по тестированию и упаковке.

Кроме того, Дананг ставит целью развить до 30 предприятий по проектированию ИС, 1-2 крупных предприятий по упаковке и тестированию, вырастить до 5 стартапов в инкубаторах. В качестве задачи верхнего уровня ставится – достичь самообеспечения города (э-э-э, что?!) в производстве специализированных чипов, чипов ИИ и чипов IoT. Такие вот «внутригородские амбиции», хотя уже давно понятно, что не каждому государству по силам такое самообеспечение.

В области ИИ Дананг планирует подготовить и привлечь не менее 3000 высококвалифицированных специалистов, разработать 20 (!) продуктов на основе ИИ и создать не менее 5 стартапов в этой области.

От этих планов ощутимо веет то ли социализмом, то ли Нью-Васюками. Но это все пишется и планируется, что называется, на «серьезных щах».

Естественно, не только в Дананге живут люди, понимающие стратегическое значение полупроводниковой отрасли и ИИ для страны. Так что это лишь наглядная иллюстрация – куда, среди прочего, смещается стратегический фокус развития Вьетнама (активности повышаются и в других отраслях, в судостроении и даже в подводной робототехнике - здесь Вьетнам контачит с самими разными странами).

