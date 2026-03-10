Микроэлектроника: Конфликт вокруг Nexperia угрожает глобальным цепочкам поставок полупроводников

MForum.ru
Конфликт вокруг нидерландской компании Nexperia, которая с 2019 года принадлежит китайской Wingtech Technology, угрожает глобальным цепочкам поставок полупроводников. Министерство торговли Китая предупредило о возможном новом кризисе из-за обострения спора между головным офисом в Нидерландах и китайским подразделением.
Суть конфликта
Мы с вами уже не раз обращались к этому конфликту, но все же напомню его суть. В сентябре 2025 года власти Нидерландов применили "закон о чрезвычайном положении" и "взяли под контроль" европейское подразделение Nexperia. В ход пошли утверждения, что китайская материнская компания может перенести ключевые технологии в Китай, и это создаст угрозы национальной безопасности Европы. Власти Нидерландов забрали себе право блокировать решения руководства принадлежащей китайцам компании, отстранили китайского генерального директора Чжан Сюэчжэна, назначили временных управляющих.
Китайцы остались этим недовольны, заявили, что предпринятые европейцами действия нарушили нормальную работу производства и предупредили, что это может привести к новому глобальному кризису поставок чипов и дискретных элементов. С тех пор идут попытки переговоров Пекина, Гааги и Брюсселя, но урегулированием и не пахнет - уж очень различны позиции сторон, да и способность/желание европейцев договариваться в последнее время вызывает немало вопросов.
Почему Nexperia важна для мировой промышленности
Казалось бы, почему судьба предприятия в Нидерландах кого-то волнует, кроме его владельцев? Это же не TSMC, не Huawei? Нет, но Nexperia - действительно крупный производитель дискретных и силовых микросхем, которые применяют в автомобилях, промышленном оборудовании, бытовой электронике и телекоммуникациях. Компания выпускает биполярные транзисторы, диоды, интегральные схемы защиты от электростатического разряда, TVS-диоды, МОП-транзисторы, аналоговые и логические интегральные схемы. Ежегодный объем выпуска электронных компонентов - внушительные более 110 млрд штук. Среди клиентов Nexperia - Volkswagen, Honda, Hella, Bosch, ZF и другие крупные бренды. Производственная база компании включает заводы в Гамбурге, Германия, и в Манчестере, Великобритания, а сборочные центры расположены в Гуандуне, Китай; Серембане, Малайзия, и в Кабуяо, Филиппины. Китайское подразделение играет ключевую роль в цепочке поставок: там происходит тестирование и упаковка чипов, получаемых из европейских заводов.
Почему конфликт может привести к дефициту чипов
Разделение управления между Нидерландами и Китаем создаёт риски для непрерывности производства. Нидерланды, например, уже приостановливали поставки кремниевых пластин на завод в Гуандуне, а китайское подразделение отвечало, применяя план действий в чрезвычайной ситуации. Кажется, он сводился к ограничениям поставок готовой продукции европейским производителям. Даже незначительные задержки в поставках базовых компонентов (диодов, MOSFET-транзисторов) могут привести к остановкам сборочных линий на заводах автопроизводителей, так как отрасль весьма зависит от точного соблюдения графиков. В 2025 году из-за предыдущих разногласий уже возникали перебои в поставках, чувствительные для мирового автопрома.
Прожить без Nexperia в целом можно, но на долю этого предприятия приходится около 10% мирового производства базовых полупроводников. Потеря Nexperia или перебои с поставками ее продукции может вносить дополнительную турбулентность в цепочки поставок, затрудняя деятельность производителей электроники и других товаров, в составе которых обычно используется продукция этой компании.
Чего ожидать
Полная нормализация возможна только после урегулирования спорных вопросов между европейским и китайским подразделениями (что сложно) и диверсификации производственных цепочек (что выглядит как более решаемая проблема). Nexperia уже предпринимает шаги по снижению зависимости от китайского подразделения: европейское подразделение начало передавать часть произведенных пластин на сборочные предприятия в Малайзии и на Филиппинах. Китайское подразделение, в свою очередь, рассматривает переход к работе с китайскими производителями пластин с полупроводниковыми структурами для дискретных и силовых полупроводников.
Ситуация вокруг Nexperia подчёркивает растущее влияние геополитической напряженности "Запад-Восток" на полупроводниковую отрасль и тенденцию к регионализации производства. Государства всё активнее используют торговые и регуляторные инструменты для защиты "национальных интересов", что ведёт к фрагментации глобального рынка. Печальный процесс, который продлится еще некоторое время.
теги: микроэлектроника производство дискретных полупроводников производство силовых микросхем микроэлектроника для автопрома производство микросхем геополитика проблемы конфликты
18.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Голландская Nexperia получит госкредит $60 млн для увеличения производства микросхем / MForum.ru
04.01. [Новости компаний] Силовая электроника: Чипы на SiC и GaN на пластинах 200 и 300 мм - главные тренды 2025 года / MForum.ru
19.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Конфликт вокруг Nexperia, похоже, так и не разрешился, что создает проблемы для автопрома / MForum.ru
07.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Европе пошли на попятный – Нидерланды готовы отказаться от контроля над Nexperia / MForum.ru
03.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Nexperia China заявляет о наличии «достаточных запасов» / MForum.ru
