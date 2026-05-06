Электроника: В Аналитическом центре GS Group оценили российский рынок ноутбуков и мониторов в 1q2026

MForum.ru
06.05.2026,
Аналитический центр GS Group представил данные о состоянии российского рынка электроники за 1q2026. Основные выводы - спрос на ноутбуки продолжает снижаться, а сегмент мониторов показал положительную динамику. Позиции вендоров при этом остаются устойчивыми.
Ноутбуки
За январь–март 2026 года в России реализовано 752 тысяч ноутбуков на сумму 43,6 млрд руб - оценка аналитиков GS Group. В штучном выражении продажи сократились на 14,7% квартал-к-кварталу. Лидеры по выручке: Asus, Huawei, Honor, Acer, Lenovo.
((От себя добавлю, что «М.Видео-Эльдорадо» (со ссылкой на данные ITResearch) приводит цифру в 626 тыс. штук на 39,3 млрд рублей). Расхождения в цифрах не важны для качественного анализа.
Основной драйвер падения продаж ноутбуков - инфляция и подорожание техники, что заставляет потребителей переходить к экономной модели потребления, откладывая покупки такой техники, как ноутбуки. Кроме того, все еще сказывается эффект так называемой "пандемии", когда запертое население было вынуждено экстренно закупиться техникой для работы дома. Эта техника все еще используется, что негативно влияет на спрос. Параллельный импорт создает избыточное предложение, что до какой-то степени стабилизирует цены. Компании и госсектор не спешат с закупками, чтобы не попасть в ситуацию, что новая техника окажется несовместима с очередными ужесточениями требований регуляторов)).
Мониторы
Объем продаж оценивается в 946 тысяч устройств на 15,1 млрд руб. В отличие от ноутбуков, наблюдается рост - порядка 9% год к году. Лидеры по выручке: Acer, MSI, Samsung, Xiaomi, LG.
((АБ: К 2026 году накопился значительный отложенный спрос, кроме того, многие, наконец, распробовали прелесть нескольких дисплеев и докупают их к уже имеющимся.))
Тренд квартала
Потребительский спрос смещается в сторону доступных универсальных решений. Покупатели чаще ориентируются на реальные потребности, фокусируясь на оптимальном соотношении цены и функциональности.
((АБ: Мой прогноз - спрос на ноуты, вероятно, продолжит сокращаться. А вот с мониторами, возможно, останется небольшой рост спроса.
В целом рынок электроники в России вступает в фазу структурной перестройки, где ключевыми факторами будут доступная цена, надёжность и функциональность в ущерб излишествам)).
--
теги: электроника рынок электроники рынок вычислительной техники мониторы ноутбуки рынок мониторов рынок ноутбуков оценки тренды
--
Публикации по теме:
22.01. Тайваньская Compal предупреждает – рост цен на память будет влиять на отрасль и в 2026-2027 году
25.12. Кешбэк для российской электроники: системные противоречия и скрытые риски
13.05. Альтернатива GoPro: недорогие экшн-камеры от китайских производителей. Весна 2015
31.08. Таможня трубит авторский сбор. С импортеров требуют гарантий его уплаты
24.04. Отнять нельзя вернуть
02.02. Всегда готов! На правах рекламы
06.05. Индия дозрела до собственной низкоорбитальной группировки
06.05. В Аналитическом центре GS Group оценили российский рынок ноутбуков и мониторов в 1q2026
06.05. Мировой рынок полупроводников в 2025 году вырос на 26% до $796 млрд
06.05. T2 импортзаместила решение PCRF разработкой Bercut
06.05. Билайн в Костромской области - покрытие 4G расширено в семи деревнях
06.05. Сеть 4G МегаФон запущена с использованием нового оборудования в селе Берт-Даг в Тыве
06.05. МТС в Магаданской области - indoor-покрытие LTE развернуто в аэропорту Магадана
05.05. Спутниковая связь с низкой орбиты - дайджест
05.05. SEMI сообщает о росте мировых поставок кремниевых пластин на 13% в годовом исчислении в 1q2026
05.05. Cerebras планирует привлечь $3.5 млрд в ходе IPO
05.05. МегаФон в Ставропольском крае - связь улучшена на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск
05.05. Минцифры сочло маркировку решений на основе открытого кода преждевременной
05.05. Билайн назвал лидеров рейтинга ИИ в России
05.05. Selectel займется ИИ еще более активно
05.05. С 5 по 9 мая мобильный интернет в столице могут ограничивать не только в центре
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов