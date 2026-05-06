Электроника: В Аналитическом центре GS Group оценили российский рынок ноутбуков и мониторов в 1q2026

06.05.2026, MForum.ru

Аналитический центр GS Group представил данные о состоянии российского рынка электроники за 1q2026. Основные выводы - спрос на ноутбуки продолжает снижаться, а сегмент мониторов показал положительную динамику. Позиции вендоров при этом остаются устойчивыми.

Ноутбуки

За январь–март 2026 года в России реализовано 752 тысяч ноутбуков на сумму 43,6 млрд руб - оценка аналитиков GS Group. В штучном выражении продажи сократились на 14,7% квартал-к-кварталу. Лидеры по выручке: Asus, Huawei, Honor, Acer, Lenovo.

((От себя добавлю, что «М.Видео-Эльдорадо» (со ссылкой на данные ITResearch) приводит цифру в 626 тыс. штук на 39,3 млрд рублей). Расхождения в цифрах не важны для качественного анализа.

Основной драйвер падения продаж ноутбуков - инфляция и подорожание техники, что заставляет потребителей переходить к экономной модели потребления, откладывая покупки такой техники, как ноутбуки. Кроме того, все еще сказывается эффект так называемой "пандемии", когда запертое население было вынуждено экстренно закупиться техникой для работы дома. Эта техника все еще используется, что негативно влияет на спрос. Параллельный импорт создает избыточное предложение, что до какой-то степени стабилизирует цены. Компании и госсектор не спешат с закупками, чтобы не попасть в ситуацию, что новая техника окажется несовместима с очередными ужесточениями требований регуляторов)).

Мониторы

Объем продаж оценивается в 946 тысяч устройств на 15,1 млрд руб. В отличие от ноутбуков, наблюдается рост - порядка 9% год к году. Лидеры по выручке: Acer, MSI, Samsung, Xiaomi, LG.

((АБ: К 2026 году накопился значительный отложенный спрос, кроме того, многие, наконец, распробовали прелесть нескольких дисплеев и докупают их к уже имеющимся.))

Тренд квартала

Потребительский спрос смещается в сторону доступных универсальных решений. Покупатели чаще ориентируются на реальные потребности, фокусируясь на оптимальном соотношении цены и функциональности.

((АБ: Мой прогноз - спрос на ноуты, вероятно, продолжит сокращаться. А вот с мониторами, возможно, останется небольшой рост спроса.

В целом рынок электроники в России вступает в фазу структурной перестройки, где ключевыми факторами будут доступная цена, надёжность и функциональность в ущерб излишествам)).

--

теги: электроника рынок электроники рынок вычислительной техники мониторы ноутбуки рынок мониторов рынок ноутбуков оценки тренды

--