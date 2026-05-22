Мобильная связь: МТС отчиталась за 1q2026 - ростом выручки и OIBDA

22.05.2026, MForum.ru

МТС представила итоги первого квартала 2026 года.

Выручка достигла 201.3 млрд (+14.7% гг)

OIBDA группы - 74.7 млрд (+18.0% гг)

Чистая прибыль группы - 7.2 млрд руб (+46.4% гг)

Чистый долг / OIBDA - 1.6 (-0.2 гг) при абсолютном размере долга - 451.6 млрд.

Свободный денежный поток группы за 3 месяца 2026 года - 55.6 млрд.

Такие показатели были достигнуты за счет роста доходов от услуг мобильной и фиксированной связи, межоператорского бизнеса, в B2B-сегменте.

