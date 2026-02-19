Искусственный интеллект: Компания Humain вкладывает $3 млрд в xAI

MForum.ru
19.02.2026,
Компания Humain, поддерживаемая Саудовской Аравией, сообщила об инвестировании $3 млрд в компанию xAI Илона Маска, став миноритарным акционером перед ее приобретением компанией SpaceX.
За эти $3 млрд компания получит долю примерно в 0.24% от общего капитала SpaceX, оцениваемого после объединения в $1.3 млрд.
Эта сделка отражает усилия Саудовской Аравии по превращению в заметного глобального игрока в сфере ИИ.
Компания Humain, основанная в 2025 году при поддержке Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, активно развивает инфраструктуру ИИ и вычислительные мощности.
В ноябре 2025 года компании объявили о строительстве ЦОД мощностью 500 МВт в Саудовской Аравии, а также о более масштабных планах по внедрению платформы Grok от xAI.
У Humain есть также СП с AMD и Cisco с той же идеей - наращивания мощностей ЦОД. А также партнерство с Cisco
по материалам Mobile World Live
