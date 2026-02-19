Искусственный интеллект: Компания Humain вкладывает $3 млрд в xAI

MForum.ru

Искусственный интеллект: Компания Humain вкладывает $3 млрд в xAI

19.02.2026, MForum.ru

Компания Humain, поддерживаемая Саудовской Аравией, сообщила об инвестировании $3 млрд в компанию xAI Илона Маска, став миноритарным акционером перед ее приобретением компанией SpaceX.

За эти $3 млрд компания получит долю примерно в 0.24% от общего капитала SpaceX, оцениваемого после объединения в $1.3 млрд.

Эта сделка отражает усилия Саудовской Аравии по превращению в заметного глобального игрока в сфере ИИ.

Компания Humain, основанная в 2025 году при поддержке Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, активно развивает инфраструктуру ИИ и вычислительные мощности.

В ноябре 2025 года компании объявили о строительстве ЦОД мощностью 500 МВт в Саудовской Аравии, а также о более масштабных планах по внедрению платформы Grok от xAI.

У Humain есть также СП с AMD и Cisco с той же идеей - наращивания мощностей ЦОД. А также партнерство с Cisco

по материалам Mobile World Live

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: производители микросхем итоги квартала Analog Devices микроэлектроника

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

18.02. [Новости компаний] ЦОДы: Компания Adani Enterprises заявила, что инвестирует в ЦОДы, готовые к ИИ, $100 млрд к 2035 году / MForum.ru

10.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Cadence представляет ИИ-агента для проектирования чипов / MForum.ru

10.02. [Новости компаний] Вычислительная техника: Сбербанк может вложить в создание нового суперкомпьютера до 0.5 трлн / MForum.ru

05.02. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Вирусный ИИ-агент OpenClaw и проблемы автономии / MForum.ru

05.02. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Amazon MGM Studios - ИИ выходит на съёмочную площадку / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Lava Bold N2 4G — обновлённый дизайн, улучшенная защита и Android 15 Go за $82 / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru

16.02. [Новинки] Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Star 3 — сверхбюджетный Android 15 Go с защитой IP64 и чистым ПО / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры / MForum.ru

12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки» / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: