Искусственный интеллект: Amazon MGM Studios - ИИ выходит на съёмочную площадку

MForum.ru
05.02.2026,
Компания Amazon MGM Studios официально объявила о планах использовать искусственный интеллект для ускорения и удешевления производства фильмов и сериалов.
Руководить созданной под этот проект командой AI Studio будет Альберт Чэн (Albert Cheng). Команда работает по принципу стартапа и следует философии «двух пицц», сформулированной основателем Amazon Джеффом Безосом: группа должна быть достаточно маленькой, чтобы её можно было накормить двумя пиццами.
Цели вопроса и подходы
Основной мотив - снижение растущих производственных бюджетов, которые ограничивают количество запускаемых проектов и мешают принимать творческие риски. Чэн говорит, что ИИ рассматривается как инструмент для поддержки творческих команд (режиссёров, сценаристов), а не как замена людям.
В Amazon подчёркивают, что сценаристы, режиссёры, актёры и дизайнеры будут вовлечены в процесс на всех стадиях производства.
Главный мотив - обуздание растущих производственных бюджетов. «Стоимость создания настолько высока, что сложно снимать больше и идти на творческие риски», - отметил Ченг.
ИИ рассматривается не как замена людям, а как инструмент помощи режиссёру и сценаристу. Среди партнёров AI Studio упоминаются, например, художник и режиссёр Роберт Стромберг (компания Secret City), актёр Кунал Найяр (компания Good Karma Productions), бывший аниматор Колин Брэди, который ранее работал в Pixar.
В марте 2026 года начнётся закрытое тестирование инструментов с партнёрами из индустрии, а к маю 2026 года ожидаются первые результаты.
Техническая реализация проекта опирается на облачные мощности подразделения Amazon Web Services и использование ИИ-моделей от поставщиков-партнёров.
ИИ в кино уже используют
Например, для второго сезона библейского сериала "Дом Давида" режиссёр использовал ИИ в сочетании с живыми съёмками для создания масштабных батальных сцен.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги искусственный интеллект применения искусственного интеллекта ИИ в кино применения ИИ
--
Публикации по теме:
23.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Что сдерживает развитие ИИ в регионах? / MForum.ru
22.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов / MForum.ru
22.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект. Энергетика: МТС EnergyTool - инструмент выявил 197 тысяч майнинговых ферм в России / MForum.ru
17.12. [Новости компаний] ИИ. AI: Nokia предупреждает – бум ИИ опережает развитие цифровой инфраструктуры / MForum.ru
05.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект. B2B: MWS Cloud поможет установить серверы с GPU для работы с ИИ в периметре предприятий / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru