Искусственный интеллект: Amazon MGM Studios - ИИ выходит на съёмочную площадку

Компания Amazon MGM Studios официально объявила о планах использовать искусственный интеллект для ускорения и удешевления производства фильмов и сериалов.

Руководить созданной под этот проект командой AI Studio будет Альберт Чэн (Albert Cheng). Команда работает по принципу стартапа и следует философии «двух пицц», сформулированной основателем Amazon Джеффом Безосом: группа должна быть достаточно маленькой, чтобы её можно было накормить двумя пиццами.

Цели вопроса и подходы

Основной мотив - снижение растущих производственных бюджетов, которые ограничивают количество запускаемых проектов и мешают принимать творческие риски. Чэн говорит, что ИИ рассматривается как инструмент для поддержки творческих команд (режиссёров, сценаристов), а не как замена людям.

В Amazon подчёркивают, что сценаристы, режиссёры, актёры и дизайнеры будут вовлечены в процесс на всех стадиях производства.

ИИ рассматривается не как замена людям, а как инструмент помощи режиссёру и сценаристу. Среди партнёров AI Studio упоминаются, например, художник и режиссёр Роберт Стромберг (компания Secret City), актёр Кунал Найяр (компания Good Karma Productions), бывший аниматор Колин Брэди, который ранее работал в Pixar.

В марте 2026 года начнётся закрытое тестирование инструментов с партнёрами из индустрии, а к маю 2026 года ожидаются первые результаты.

Техническая реализация проекта опирается на облачные мощности подразделения Amazon Web Services и использование ИИ-моделей от поставщиков-партнёров.

ИИ в кино уже используют

Например, для второго сезона библейского сериала "Дом Давида" режиссёр использовал ИИ в сочетании с живыми съёмками для создания масштабных батальных сцен.

