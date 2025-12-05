Искусственный интеллект. B2B: MWS Cloud поможет установить серверы с GPU для работы с ИИ в периметре предприятий

MForum.ru
05.12.2025,
Сейчас многие предприятия стараются двигаться в сторону применения ИИ, но при этом не хотят или не имеют права работать в публичных облаках. Тем, кто строит свою собственную инфраструктуру, может быть интересна инициатива MWS Cloud, которая запустила услугу MWS GPU on-premises, в рамках которой можно получить установку серверов с GPU для обучения и инференса ИИ в периметре предприятий. GPU можно будет приобрести или взять в аренду. Рынок on-premises GPU сейчас оценивают в 120 млрд.
В рамках сервиса специалисты MWS Cloud обещают оказать содействие компании в определении необходимой конфигурации серверов с GPU, необходимой для решения её задач, а также предоставить оборудование, помочь его установить и взять на себя его поддержку на всех этапах эксплуатации.
Компании смогут установить как готовые конфигурации, так и собрать их индивидуально под себя. Серверы могут быть развёрнуты на площадке компании или в дата-центре MWS Cloud.
Сервис ориентирован на компании, которым в соответствии с требованиями российского законодательства требуется развёртывание вычислительных мощностей с GPU в закрытом контуре. Например, промышленным компаниям для интеграции с существующими on-premises системами, медицинским компаниям, работающим с персональными данными пациентов при диагностике с помощью ИИ.
«В России множество предприятий, которые по требованиям информационной безопасности или регуляторных норм могут разворачивать инфраструктуру только on-premises. Благодаря наличию готовых конфигураций MWS Cloud может развернуть их для компаний в считанные дни, что позволит им сократить время на закупку оборудования и оперативно приступить к работе с искусственным интеллектом. Инфраструктура может масштабироваться в зависимости от задач и объёмов вычислений. Это обеспечивает гибкость при расширении существующих проектов и адаптации решений под индивидуальные требования клиента. А возможность взять сервера с GPU в аренду позволяет перевести капитальные вложения в гибкую систему оплаты», — отметил директор по новым облачным продуктам Алексей Кузнецов.
