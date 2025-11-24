Искусственный интеллект: Brookfield запускает программу инвестиций в инфраструктуру ИИ на $100 млрд

24.11.2025, MForum.ru

Почему так много и куда именно собираются инвестировать?

Создание ЦОД ИИ, спроектированных на базе эталонного дизайна NVIDIA DSX Vera Rubin для работы с интенсивными вычислительными нагрузками ИИ. (Здесь без сюрпризов)





Развитие выделенных источников энергоснабжения («behind-the-meter»), критически важных для энергоемких AI-фабрик. (А вот на это опять же стоит обратить особое внимание. Все чаще те, кто задумывается о мощностях ЦОД ИИ сразу же задумывается и о строительстве/владении источником энергии под них. Это разумный подход на сегодня).





На кого ориентирована вычислительная архитектуры и какие у нее особенности? Интегрированные решения, адаптированные для правительств и крупных глобальных предприятий. (Это несколько беспокоит. Сильные станут сильнее, а люди в целом...)





Кроме того часть инвестиций пойдет в капитальное партнерство по всей цепочке создания стоимости в сфере ИИ.

Объем программы в $100 миллиардов красноречиво говорит об ожидаемом масштабе физической инфраструктуры, необходимой для развития ИИ. Аналитики ожидают, что к 2028 году технологические фирмы привлекут до $1,5 триллиона долгового финансирования для аналогичных целей. Не все страны будут на равных участвовать в этих гигантских проектах.

Можно констатировать, что инфраструктура для искусственного интеллекта — энергоснабжение, дата-центры, вычислительные мощности — это новый класс активов, требующий специализированных знаний и масштабных вложений.

О компании Brookfield. Она управляет активами на сумму более $1 трлн. Компания и ранее занималась тематикой энергетики и ЦОД, поэтому к ее планам можно относиться со всей серьезностью.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: искусственный интеллект большие инвестиции зарубеж

--