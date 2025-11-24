Искусственный интеллект: Brookfield запускает программу инвестиций в инфраструктуру ИИ на $100 млрд

MForum.ru
24.11.2025,
Почему так много и куда именно собираются инвестировать?
Объем программы в $100 миллиардов красноречиво говорит об ожидаемом масштабе физической инфраструктуры, необходимой для развития ИИ. Аналитики ожидают, что к 2028 году технологические фирмы привлекут до $1,5 триллиона долгового финансирования для аналогичных целей. Не все страны будут на равных участвовать в этих гигантских проектах.
Можно констатировать, что инфраструктура для искусственного интеллекта — энергоснабжение, дата-центры, вычислительные мощности — это новый класс активов, требующий специализированных знаний и масштабных вложений.
О компании Brookfield. Она управляет активами на сумму более $1 трлн. Компания и ранее занималась тематикой энергетики и ЦОД, поэтому к ее планам можно относиться со всей серьезностью.
