Искусственный интеллект: Билайн вступил в «Альянс в сфере искусственного интеллекта»

MForum.ru
21.11.2025,
Билайн официально присоединился к российской ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта». Учрежденное в 2019 году объединение призвано консолидировать лучшие практики и компетенции для создания благоприятных условий развития ИИ-технологий в России. С 2024 года Альянс выполняет роль координатора бизнеса по реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Альянс работает через отраслевые клубы с участием крупных компаний и вендоров, которые занимаются выработкой единых метрик для ИИ-решений, разработкой ML-моделей, подготовкой кадров, стандартизацией и регулированием. Под его эгидой также были разработаны Национальный кодекс этики ИИ, подписанный уже 360 организациями из 20 стран, и запущен портал AI Russia с крупнейшей библиотекой пользовательских кейсов.
Среди участников альянса — ключевые игроки российской экономики, включая Сбер, Яндекс, Альфа-Банк, Газпром нефть, Ростелеком, Лабораторию Касперского и многие другие.
Генеральный директор Билайна Сергей Анохин отметил, что компания активно применяет ИИ, трансформируя внутренние ИТ-ландшафт по принципу «Все как код» и внедряя ИИ-ассистентов и агентов. Для корпоративных клиентов востребованы ИИ-агенты, а частным клиентам доступ к инструментам ИИ предоставляется через платформу «план б.». По словам Анохина, вступление в Альянс позволит Билайну получить дополнительный нетворкинг и обменяться опытом в области развития технологий ИИ.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: искусственный интеллект Билайн Вымпелком
--
Публикации по теме:
21.11. [Новости компаний] 6G: GSMA предупреждает о надвигающемся дефиците спектра для 6G и призывает регуляторов к действиям / MForum.ru
14.11. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Австралийская Firmus, занимающаяся разработкой ИИ, привлекла $325 млн / MForum.ru
06.11. [Новости компаний] Услуги: МТС добавил ИИ-помощников в тариф РИИЛ / MForum.ru
31.10. [Новости компаний] Микроэлектроника: Американская Nvidia поставит в Южную Корею 260 тысяч AI-чипов Blackwell / MForum.ru
31.10. [Новости компаний] Микроэлектроника: Тайваньская MediaTek планирует получить миллиарды долларов дохода от производства чипов для ускорения работы AI к 2027 году / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru