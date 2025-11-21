Искусственный интеллект: Билайн вступил в «Альянс в сфере искусственного интеллекта»

Искусственный интеллект: Билайн вступил в «Альянс в сфере искусственного интеллекта»

21.11.2025, MForum.ru

Билайн официально присоединился к российской ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта». Учрежденное в 2019 году объединение призвано консолидировать лучшие практики и компетенции для создания благоприятных условий развития ИИ-технологий в России. С 2024 года Альянс выполняет роль координатора бизнеса по реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Альянс работает через отраслевые клубы с участием крупных компаний и вендоров, которые занимаются выработкой единых метрик для ИИ-решений, разработкой ML-моделей, подготовкой кадров, стандартизацией и регулированием. Под его эгидой также были разработаны Национальный кодекс этики ИИ, подписанный уже 360 организациями из 20 стран, и запущен портал AI Russia с крупнейшей библиотекой пользовательских кейсов.

Среди участников альянса — ключевые игроки российской экономики, включая Сбер, Яндекс, Альфа-Банк, Газпром нефть, Ростелеком, Лабораторию Касперского и многие другие.

Генеральный директор Билайна Сергей Анохин отметил, что компания активно применяет ИИ, трансформируя внутренние ИТ-ландшафт по принципу «Все как код» и внедряя ИИ-ассистентов и агентов. Для корпоративных клиентов востребованы ИИ-агенты, а частным клиентам доступ к инструментам ИИ предоставляется через платформу «план б.». По словам Анохина, вступление в Альянс позволит Билайну получить дополнительный нетворкинг и обменяться опытом в области развития технологий ИИ.

