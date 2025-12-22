Искусственный интеллект: Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов

MForum.ru
22.12.2025,
Команда Билайн Big Data & AI, развивающая решения на основе больших данных и ИИ, приступила к созданию рейтинга регионов 2026 Эксперты ранее уже разработали и дважды представили рынку «Индекс активности регионов в области ИИ» - рейтинг, где лидеров в сфере развития технологий определяет нейросетевое жюри, на основе публичных данных и публикаций в СМИ.
В рамках существующего Индекса анализируется пять ключевых аспектов, отражающих степень интеграции ИИ в жизнь регионов:
Использование нейросети для анализа позволяет обрабатывать огромные массивы данных, выявляя скрытые закономерности. Второй ежегодный Индекс, представленный в октябре 2025 года, базировался на анализе свыше 4,5 миллионов записей. Весь процесс — от сбора и очистки данных до финального расчета — строится на работе сложных математических моделей, представленных командой Билайна. Партнерами, которые осуществляли сбор информации и публикаций для формирования датасета, при этом выступали компании Brand Analytics, Cyberia и Институт анализа больших данных и ИИ Томского государственного университета. Публикация рейтинга не преследует какие-либо коммерческие цели и не направлена на продвижение каких-либо компаний, услуг или регионов. В новом сезоне Билайн планирует усилить методологию и расширить круг источников данных для формирования рейтинга.
Билайн приглашает к сотрудничеству единомышленников — компании, которым также важно развитие ИИ в России, партнеров, обладающих данными для создания всестороннего и всеобъемлющего инструмента оценки цифровой трансформации страны. Оставить заявку можно на сайте проекта, написав на почту организаторам.
