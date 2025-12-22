Искусственный интеллект: Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов

MForum.ru

Искусственный интеллект: Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов

22.12.2025, MForum.ru

Команда Билайн Big Data & AI, развивающая решения на основе больших данных и ИИ, приступила к созданию рейтинга регионов 2026 Эксперты ранее уже разработали и дважды представили рынку «Индекс активности регионов в области ИИ» - рейтинг, где лидеров в сфере развития технологий определяет нейросетевое жюри, на основе публичных данных и публикаций в СМИ.

 

Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов

 

В рамках существующего Индекса анализируется пять ключевых аспектов, отражающих степень интеграции ИИ в жизнь регионов:

  • Рынок труда: реальный спрос на ИИ-специалистов, уровень зарплат и динамика закрытия вакансий.
  • Научная активность: исследовательский потенциал, измеряемый через количество релевантных научных публикаций.
  • Медиаприсутствие: интенсивность и тональность обсуждения темы ИИ в СМИ и социальных медиа.
  • Поисковый интерес: уровень заинтересованности жителей технологиями искусственного интеллекта.
  • Образование: доступность и качество программ по ИИ-специальностям в региональных вузах.

Использование нейросети для анализа позволяет обрабатывать огромные массивы данных, выявляя скрытые закономерности. Второй ежегодный Индекс, представленный в октябре 2025 года, базировался на анализе свыше 4,5 миллионов записей. Весь процесс — от сбора и очистки данных до финального расчета — строится на работе сложных математических моделей, представленных командой Билайна. Партнерами, которые осуществляли сбор информации и публикаций для формирования датасета, при этом выступали компании Brand Analytics, Cyberia и Институт анализа больших данных и ИИ Томского государственного университета. Публикация рейтинга не преследует какие-либо коммерческие цели и не направлена на продвижение каких-либо компаний, услуг или регионов. В новом сезоне Билайн планирует усилить методологию и расширить круг источников данных для формирования рейтинга.

Билайн приглашает к сотрудничеству единомышленников — компании, которым также важно развитие ИИ в России, партнеров, обладающих данными для создания всестороннего и всеобъемлющего инструмента оценки цифровой трансформации страны. Оставить заявку можно на сайте проекта, написав на почту организаторам.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: "искусственный интеллект" применения ИИ

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

22.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект. Энергетика: МТС EnergyTool - инструмент выявил 197 тысяч майнинговых ферм в России / MForum.ru

17.12. [Новости компаний] ИИ. AI: Nokia предупреждает – бум ИИ опережает развитие цифровой инфраструктуры / MForum.ru

16.12. [Новости компаний] Вычислительная техника: Китай запустил крупнейший в мире распределенный ИИ-суперкомпьютер / MForum.ru

15.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Qualcomm объявил о покупке стартапа Ventana Micro Systems / MForum.ru

09.12. [Новости компаний] Международное сотрудничество: Билайн предложил создать центр совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru

19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru

15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: