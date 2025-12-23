Искусственный интеллект: ФСТЭК внесла в банк данных угроз ИБ риски, связанные с ИИ

MForum.ru
23.12.2025,
И теперь любая организация, от которой законодательство требует защиты своей информационной системой обязана использовать банк данных угроз для разработки модели угроз (152-ФЗ и требования ФСТЭК) для большинства информационных систем, которые обрабатывают персданные. Об этом рассказывают Ведомости.
Разработанный документ не предписывает конкретный софт, но указывает, от каких векторов угроз должна быть предусмотрена защита.
Документ адресован субъектам КИИ и органам госвласти.
На перечне угроз будет основан готовящийся стандарт по безопасной разработке ИИ-систем, который должен дополнить "Требования по безопасной разработке ПО" специфическими мерами для жизненного цикла систем ИИ.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: "искусственный интеллект" информационная безопасность регулирование ФСТЭК
--
Публикации по теме:
22.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов / MForum.ru
22.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект. Энергетика: МТС EnergyTool - инструмент выявил 197 тысяч майнинговых ферм в России / MForum.ru
17.12. [Новости компаний] ИИ. AI: Nokia предупреждает – бум ИИ опережает развитие цифровой инфраструктуры / MForum.ru
16.12. [Новости компаний] Вычислительная техника: Китай запустил крупнейший в мире распределенный ИИ-суперкомпьютер / MForum.ru
15.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Qualcomm объявил о покупке стартапа Ventana Micro Systems / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru