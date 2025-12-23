Искусственный интеллект: ФСТЭК внесла в банк данных угроз ИБ риски, связанные с ИИ

23.12.2025, MForum.ru

И теперь любая организация, от которой законодательство требует защиты своей информационной системой обязана использовать банк данных угроз для разработки модели угроз (152-ФЗ и требования ФСТЭК) для большинства информационных систем, которые обрабатывают персданные. Об этом рассказывают Ведомости.

Разработанный документ не предписывает конкретный софт, но указывает, от каких векторов угроз должна быть предусмотрена защита.

Документ адресован субъектам КИИ и органам госвласти.

На перечне угроз будет основан готовящийся стандарт по безопасной разработке ИИ-систем, который должен дополнить "Требования по безопасной разработке ПО" специфическими мерами для жизненного цикла систем ИИ.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: "искусственный интеллект" информационная безопасность регулирование ФСТЭК

--