Горизонты технологий: China Mobile представила на MWC2026 маршрутизатор 115,2 Тбит/с для соединения ИИ-кластеров и технологию GSE-DCI

06.03.2026, MForum.ru

И вновь вести с полей ставшей космически далекой Барселоны. China Mobile представила технологию, которая обещает решение проблемы масштабирования искусственного интеллекта за пределы одного ЦОД. Речь идет о технологии GSE-DCI (от англ. Global Scheduling Ethernet - Data Center Interconnect), это оригинальная разработка компании для соединения распределенных ИИ-ЦОД.

GSE (от англ. Global Scheduling Ethernet) - базовая технология, разработанная China Mobile. Впервые представлена в 2023 году. Изначально GSE была внутрицентровой (intra-data-center) решением с поддержкой пакетного распыления (packet spraying) для высокопроизводительных ИИ-кластеров. GSE-DCI расширяет её возможности, обеспечивая межЦОДовое соединение.

Технология уже воплощена в железе, китайский оператор представил опытную версию маршрутизатора для создания ИИ-ЦОД с пропускной способностью 115.2 Тбит/с (до 144 портов 800GE, до 100 км длина подключенных линий). 

Зачем это нужно?

Сегодня мощности одного дата-центра ограничены физическими возможностями по электропитанию и охлаждению. Чтобы обучать огромные нейросети с триллионами параметров, учёным приходится объединять вычислительные мощности кластеров, разнесённых на десятки и сотни километров. До сих пор это объединение было проблемой: эффективность решения резко падала из-за задержек и потерь данных в каналах связи.

Как заявляет China Mobile, новый маршрутизатор и протокол GSE-DCI решают ключевые проблемы: балансировку нагрузки на длинных линиях, управление перегрузками и обеспечение безопасности. В частности, тесты компании показали, что при соединении вычислительных кластеров удаленных более, чем на 100 км, эффективность распределенного обучения достигает 98% от того, что получилось бы, если бы эти кластеры находились в едином помещении.

Это открывает для возможности создания "суперкластеров" для стран, не имеющих доступ к самым передовым чипам - за счет объединения распределенных кластеров. Это повышает надежность ИИ, т.к. если он децентрализован, его будет сложнее уничтожить, если кто-то будет стараться это сделать. И, наконец, в гипотетической ситуации объединения вычислительных кластеров всей планеты это позволит получить ИИ-мощности, которые недоступны ни одной стране мира. 

Что "под капотом"

  • Multi-wavelength Wide-Area Packet Spraying (Super Pipe) - балансировка нагрузки по многоволновым линиям WDM, создание сверхшироких каналов N×800G.
  • Long-haul Fast Congestion Notification (Long-haul CNP) - быстрое обнаружение перегрузок на больших расстояниях, проактивное уведомление источников трафика промежуточными узлами.
  • Ethernet Physical Layer Security (PHYSec) - шифрование на физическом уровне с наносекундной задержкой, обеспечивающее защиту данных без накладных расходов.
  • Efficient Segment Routing (G-SRv6) - сжатие заголовков SRv6 для повышения эффективности интеграции вычислений и сетевого планирования

теги: искусственный интеллект маршрутизатор ИИ-ЦОДы соединение кластеров GSE-DCI

© Алексей Бойко, MForum.ru

