Горизонты технологий: China Mobile представила на MWC2026 маршрутизатор 115,2 Тбит/с для соединения ИИ-кластеров и технологию GSE-DCI

MForum.ru
06.03.2026,
И вновь вести с полей ставшей космически далекой Барселоны. China Mobile представила технологию, которая обещает решение проблемы масштабирования искусственного интеллекта за пределы одного ЦОД. Речь идет о технологии GSE-DCI (от англ. Global Scheduling Ethernet - Data Center Interconnect), это оригинальная разработка компании для соединения распределенных ИИ-ЦОД.
GSE (от англ. Global Scheduling Ethernet) - базовая технология, разработанная China Mobile. Впервые представлена в 2023 году. Изначально GSE была внутрицентровой (intra-data-center) решением с поддержкой пакетного распыления (packet spraying) для высокопроизводительных ИИ-кластеров. GSE-DCI расширяет её возможности, обеспечивая межЦОДовое соединение.
Технология уже воплощена в железе, китайский оператор представил опытную версию маршрутизатора для создания ИИ-ЦОД с пропускной способностью 115.2 Тбит/с (до 144 портов 800GE, до 100 км длина подключенных линий).
Зачем это нужно?
Сегодня мощности одного дата-центра ограничены физическими возможностями по электропитанию и охлаждению. Чтобы обучать огромные нейросети с триллионами параметров, учёным приходится объединять вычислительные мощности кластеров, разнесённых на десятки и сотни километров. До сих пор это объединение было проблемой: эффективность решения резко падала из-за задержек и потерь данных в каналах связи.
Как заявляет China Mobile, новый маршрутизатор и протокол GSE-DCI решают ключевые проблемы: балансировку нагрузки на длинных линиях, управление перегрузками и обеспечение безопасности. В частности, тесты компании показали, что при соединении вычислительных кластеров удаленных более, чем на 100 км, эффективность распределенного обучения достигает 98% от того, что получилось бы, если бы эти кластеры находились в едином помещении.
Это открывает для возможности создания "суперкластеров" для стран, не имеющих доступ к самым передовым чипам - за счет объединения распределенных кластеров. Это повышает надежность ИИ, т.к. если он децентрализован, его будет сложнее уничтожить, если кто-то будет стараться это сделать. И, наконец, в гипотетической ситуации объединения вычислительных кластеров всей планеты это позволит получить ИИ-мощности, которые недоступны ни одной стране мира.
Что "под капотом"
--
теги: искусственный интеллект маршрутизатор ИИ-ЦОДы соединение кластеров GSE-DCI
--
Публикации по теме:
04.03. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Nvidia готовит процессор для инференса на базе технологий Groq, OpenAI станет якорным клиентом / MForum.ru
04.03. [Новости компаний] Горизонты технологий: Нейросетевой кодек NESC обещает эпоху массовой спутниковой связи / MForum.ru
02.03. [Новости компаний] Горизонты технологий: Nokia, Samsung, MSI хотят интегрировать ИИ в RAN, а Nvidia хочет в телеком – просматривается кейс win-win / MForum.ru
03.02. [Новости компаний] Горизонты технологий: SpaceX намеревается создать распределенный ИИ на орбитах о 500 до 2000 км / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru