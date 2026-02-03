Горизонты технологий: SpaceX намеревается создать распределенный ИИ на орбитах о 500 до 2000 км

03.02.2026, MForum.ru

Соответствующий запрос разрешения на запуск до 1 млн спутников, которые будут составными частями мультиорбитального ЦОД ИИ компания SpaceX направила в FCC.

Смелый инженерный проект заставляет задуматься – нет ли у него каких-то других смыслов и задач? О которых инженеры SpaceX или чиновники FCC могут и не догадываться.

В целом, идея понятна – в космосе нет проблемы нехватки энергии, каждый спутник сможет получать ее от солнечных батарей. До определенной степени проще решается проблема выделения тепла. От работы вычислительных модулей на спутниках не будет греться земная атмосфера, как она сейчас греется наземными ЦОД. Связать вычислительные модули отдельных спутников в единую сеть поможет лазерная связь, с ее широкой полосой пропускания. А многоразовые Starship позволят выводить спутники на орбиту практически конвейерным методом. Спутники тоже производятся на конвейере. В общем, можно констатировать, у американцев на сегодня есть полный стек технологий и производств под этот масштабный проект.

Системные риски...

Но у любой медали есть оборотная сторона. Речь идет о системных рисках планетарного масштаба, которые связаны с данным проектом.

Помимо бедных астрономов, которые, вероятно, уже ничего толком не увидят с Земли, когда счет спутников на низких орбитах пойдет на миллионы, в числе пострадавших может оказаться каждый человек. Ведь каждому из ЦОД-спутников через несколько лет после запуска предстоит сгореть в тонких слоях атмосферы. А современная электроника – это набор зачастую весьма ядовитых материалов. Пока речь шла о сотнях и даже тысячах спутников, из которых ежедневно сгорает 1-2, об этом можно было не задумываться. Но если счет пойдет на миллионы, то «капли» превратятся в «дождь», а содержание ядовитых и канцерогенных веществ в атмосфере может повыситься до уровня, который начнет как-то сказываться на людях и растениях? Думают ли об этом в SpaceX или в FCC? Вряд ли, зачем?

А ведь соответствующие научные исследования уже есть – указывается, например, на риск загрязнения атмосферы алюминием и другими металлами, способными повредить озоновый слой. Существует риск изменения альбедо (отражательной способности) Земли, что, по сути, позволяет говорить о геоинжиниринге с неясными для людей последствиями.

Чем больше спутников, тем более вероятны их каскадные столкновения друг с другом и с обломками (синдром Кесслера), который может на десятилетия сделать низкие орбиты непригодными к использованию.

...будут проигнорированы

Понятно, что из геополитических соображений китайцы не окажутся в стороне. Скорее всего, они ответят американцем своим аналогичным по масштабам проектом, возможно, с некоторой задержкой. В любом случае в Китае уже идут активные эксперименты по созданию ЦОД на орбите.

А раз в дело вмешивается еще и геополитика, что неизбежно, то нет сомнений, что орбитальные ЦОД будут созданы, как бы мы к этому не относились. Скорее всего, они будут появляться на разных орбитах, включая геостационарную – там появятся традиционно более тяжелые платформы, они смогут заниматься хранением больших объемов данных. А спутники на низких орбитах обеспечат, прежде всего, сбор информации и оперативную ее EDGE ИИ-обработку.

Глазами конспиролога

Масштабы проекта заставляют посмотреть на него и глазами конспиролога.

С экономической точки зрения этот проект тоже вызывает вопросы – какой сервис будет приносить достаточно доходов, чтобы окупить вывод и обслуживание миллионов вычислительных спутников? Текущие модели облачных вычислений могут и не обеспечить окупаемость расходов по созданию ИИ на орбите.

Впору задуматься, что в основе идеи - не коммерция, а, например, та самая геоинженерия, последствия которой, напротив, тщательно просчитаны – вот только кем? В чьих интересах?

А может быть за этим проектом стоят планы создания ИОИ, искусственного общего интеллекта, который возьмет власть над человечеством и поведет нас… конечно же… к светлому будущему? Тогда никаких денег на этот проект некоторые люди, располагающие соответствующими ресурсами, жалеть не будут.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги спутниковые проекты спутниковый ИИ спутниковые созвездия орбитальный ИИ в космосе Space X общепланетарные проекты горизонты технологий искусственный интеллект

--