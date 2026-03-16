Слухи: Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч

16.03.2026, MForum.ru

Судя по первым утечкам, Oppo Pad 5 Pro может стать одним из самых мощных в линейке компании. Инсайдер Digital Chat Station опубликовал предварительные характеристики устройства на своей странице в Weibo.

Pad 5 Pro получит 13.2-дюймовый дисплей, что делает его одним из крупных Android-планшетов. Тип матрицы пока не уточняется, но можно ожидать высокого разрешения и частоты обновления не ниже 144 Гц — как у предшественника Pad 4 Pro с его 2400×3392 пикселями на IPS LCD. Возможно, Oppo перейдет на более контрастную OLED-панель, но это пока на уровне слухов.

Сердцем устройства, по слухам, станет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Если информация подтвердится, Pad 5 Pro войдет в число самых производительных Android-планшетов, способных уверенно справляться с играми, видеомонтажом и тяжелой многозадачностью.

Номинальная емкость аккумулятора указана как 11 905 мАч, что в пересчете на типичную даст около 13 000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка 67 Вт — столько же получал и Pad 4 Pro. Для такого объема этого достаточно, хотя конкуренты уже предлагают 80–100 Вт.

Камеры в планшетах традиционно вторичны. Здесь ожидается 8-мегапиксельная фронталка для видеозвонков и 13-мегапиксельная основная камера — скорее для сканирования документов, чем для художественной съемки.

Конфигурации памяти выглядят внушительно: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ.

В комментариях к посту инсайдер намекнул, что презентация может состояться уже в апреле 2026 года, возможно, в паре с новым флагманским смартфоном. Цены пока не раскрываются.

Oppo Pad 5 Pro выглядит как прямой ответ iPad Pro и топовым планшетам Samsung. Китайский рынок давно требует от местных брендов флагманских планшетов, не уступающих по характеристикам лучшим образцам. Судя по утечке, Oppo готова предложить такое устройство.

13.2-дюймовый экран — нестандартный выбор. Большинство конкурентов держатся в районе 12.9–13 дюймов, но каждый миллиметр здесь важен. В сочетании с мощнейшим процессором и большим аккумулятором это заявка на устройство для профессионалов и энтузиастов.

Обращает на себя внимание шаг по памяти: 16 ГБ + 512 ГБ в максималке — серьезно даже для ноутбуков. Видимо, Oppo рассчитывает на сценарии, где планшет заменяет основной рабочий инструмент с десктоп-режимом и внешним монитором.

Главный вопрос — программное обеспечение. Любое мощное железо бесполезно без оптимизации. Oppo предстоит доказать, что ColorOS на большом экране не уступает iPadOS по удобству и стабильности. Если это удастся, у Pad 5 Pro есть все шансы стать главным Android-планшетом года.