Слухи: Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?

До официального дебюта Samsung Galaxy S27 Ultra еще далеко, но первые утечки уже появляются. Недавний слух намекнул на переработанный модуль задней камеры, а теперь инсайдер поделился свежими подробностями о датчике основной камеры.
Инсайдер Smart Pikachu поделился деталями об основной камере Galaxy S27 Ultra на Weibo. Согласно утечке, Samsung в настоящее время тестирует 200-мегапиксельный основной сенсор с переменной диафрагмой для своего флагмана следующего поколения.
Samsung в последний раз предлагал камеру с переменной диафрагмой в серии Galaxy S10 (выпущенной в 2019 году). Эта технология позволяет сенсору камеры физически регулировать диафрагму в зависимости от условий освещения, улучшая производительность как при ярком свете, так и при низком освещении.
Недавние утечки предполагают, что Samsung Galaxy S27 Ultra может перейти на тройную основную камеру, потенциально отказавшись от 3-кратного телевика, который был основой моделей Ultra в последние годы. Также сообщается, что 200-мегапиксельная основная задняя камера поддерживает технологию LOFIC (Large-capacity Organic Film Integrated Circuit — большая интегральная схема на органической пленке), которая улучшает динамический диапазон.
Samsung возвращает переменную диафрагму спустя 6 лет (после Galaxy S10). Зачем? Переменная диафрагма позволяет переключаться между f/1.5 (для съемки при слабом освещении — больше света) и f/2.4 (для дневной съемки — большая резкость). Это физическое преимущество перед конкурентами, которые используют программную обработку.
Однако технология не лишена недостатков: механизм сложный, дорогой и занимает место внутри корпуса. Поэтому Samsung и отказался от нее в S20 и последующих моделях. Но сейчас, возможно, инженеры нашли способ сделать ее надежнее, компактнее и дешевле.
Отказ от 3x телевика — рискованный шаг. В текущих Ultra: 3x, 5x, 10x (или 3x, 5x, 8x). Без 3x будет разрыв между основным (1x) и 5x/10x зумом. Однако 200 МП основной сенсор может использоваться для кропнутого зума 2x-4x с хорошим качеством. Но 3x оптический все же лучше.
LOFIC — технология, которая позволяет сенсору захватывать больше света, улучшая динамический диапазон. Это уже используется в некоторых китайских флагманах (Xiaomi 14 Ultra, vivo X100 Ultra). Хорошо, что Samsung наконец внедряет LOFIC в свои сенсоры.
Конкуренты: iPhone 17 Pro Max (2026) и Google Pixel 11 Pro (2026) все еще используют 48-50 МП сенсоры с фиксированной диафрагмой. Samsung предлагает 200 МП с переменной диафрагмой — это может стать важным преимуществом в маркетинге.
Однако до анонса (январь-февраль 2027) еще есть время, и характеристики могут измениться. Но уже сейчас S27 Ultra обещает быть интересным.
