Слухи: iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16

24.04.2026, MForum.ru

Вчера появился слух, что обычный iPhone 18 может получить некоторые упрощения. Сегодня новый отчет проясняет одну из областей, где Apple сэкономит, — экран.

По данным источника, дисплей базового iPhone 18 будет использовать материал Samsung M12+. Это лишь незначительное улучшение M12, который применялся в iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra (2023 год). Для сравнения: iPhone 14 Pro вышел осенью 2022-го, то есть технологии уже почти четыре года.

В то же время iPhone 18 Pro и Pro Max получат материал M16 — преемник M14, который дебютировал в iPhone 16 Pro, а затем использовался во всем семействе iPhone 17.

Новые поколения материалов OLED обеспечивают лучшую световую эффективность — то есть потребляют меньше энергии для достижения заданного уровня яркости. Использование M12+ в базовом iPhone 18 может свести на нет преимущество 2-нанометрового чипа A20 в энергоэффективности. Проще говоря, iPhone 18 может работать не дольше, чем iPhone 17, а потенциально даже меньше — несмотря на более современный процессор.

Если слухи подтвердятся, Apple сделает очень необычный ход. Обычно компания устанавливает в новые iPhone либо такие же экраны, как у предыдущей Pro-модели, либо новые, но более дешевые в производстве. Здесь же базовый iPhone 18 получает дисплей, который хуже, чем у iPhone 17 (у того был M14).

Зачем это нужно? Только для экономии. Разница в себестоимости между M12+ и M16 может быть существенной, и Apple хочет сохранить или даже увеличить маржинальность базовой модели.

Но есть риск: если время работы iPhone 18 окажется хуже, чем у конкурентов (Samsung Galaxy S26, Google Pixel 10), это может ударить по репутации. Apple может компенсировать это установкой чуть более емкой батареи, но точные расчеты пока неизвестны.

Для Pro-пользователей ничего не меняется: они получат лучший экран на рынке. А вот покупателям базового iPhone 18 стоит задуматься: возможно, iPhone 17 с M14 и таким же (или лучшим) временем работы будет разумнее купить со скидкой.

Окончательные спецификации могут измениться — до весеннего анонса еще почти год. Но первый сигнал о разном подходе Apple к дисплеям разных моделей уже получен.