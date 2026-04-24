Слухи: iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16

24.04.2026,
Вчера появился слух, что обычный iPhone 18 может получить некоторые упрощения. Сегодня новый отчет проясняет одну из областей, где Apple сэкономит, — экран.
По данным источника, дисплей базового iPhone 18 будет использовать материал Samsung M12+. Это лишь незначительное улучшение M12, который применялся в iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra (2023 год). Для сравнения: iPhone 14 Pro вышел осенью 2022-го, то есть технологии уже почти четыре года.
В то же время iPhone 18 Pro и Pro Max получат материал M16 — преемник M14, который дебютировал в iPhone 16 Pro, а затем использовался во всем семействе iPhone 17.
Новые поколения материалов OLED обеспечивают лучшую световую эффективность — то есть потребляют меньше энергии для достижения заданного уровня яркости. Использование M12+ в базовом iPhone 18 может свести на нет преимущество 2-нанометрового чипа A20 в энергоэффективности. Проще говоря, iPhone 18 может работать не дольше, чем iPhone 17, а потенциально даже меньше — несмотря на более современный процессор.
Если слухи подтвердятся, Apple сделает очень необычный ход. Обычно компания устанавливает в новые iPhone либо такие же экраны, как у предыдущей Pro-модели, либо новые, но более дешевые в производстве. Здесь же базовый iPhone 18 получает дисплей, который хуже, чем у iPhone 17 (у того был M14).
Зачем это нужно? Только для экономии. Разница в себестоимости между M12+ и M16 может быть существенной, и Apple хочет сохранить или даже увеличить маржинальность базовой модели.
Но есть риск: если время работы iPhone 18 окажется хуже, чем у конкурентов (Samsung Galaxy S26, Google Pixel 10), это может ударить по репутации. Apple может компенсировать это установкой чуть более емкой батареи, но точные расчеты пока неизвестны.
Для Pro-пользователей ничего не меняется: они получат лучший экран на рынке. А вот покупателям базового iPhone 18 стоит задуматься: возможно, iPhone 17 с M14 и таким же (или лучшим) временем работы будет разумнее купить со скидкой.
Окончательные спецификации могут измениться — до весеннего анонса еще почти год. Но первый сигнал о разном подходе Apple к дисплеям разных моделей уже получен.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл
21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro
15.04. Amazon объявила о покупке Globalstar – чего можем ждать с учетом этой сделки
08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение
07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними
27.03. iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн
19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
02.03. Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов
02.03. Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч
25.02. iPhone 18 Pro получит тёмно-красный цвет, а складной iPhone Fold ограничится классикой
24.02. iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов
17.02. Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold
13.02. Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой
12.02. Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч
09.02. новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence
02.02. Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359
28.01. Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году
24.04. Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса
24.04. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета
24.04. «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента на горячей линии «Ренессанс страхование»
24.04. Почему в России растет зарубежный трафик?
24.04. Рикор выпустил обновления прошивки для смартфонов Rikor
24.04. Создатели DeepSeek утверждают, что новая версия китайского ИИ обошла ChatGPT и Gemini в существенных тестах
24.04. МТС в Иркутской области - покрытие расширено поддержкой LTE900 на трассе «Байкал»
21.04. Сделка на миллиард - американцы купили израильский стартап DustPhotonics
21.04. Билайн в Оренбургской области - покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями в шести селах
21.04. Как будет меняться ландшафт российских дата-центров в ближайшие годы
21.04. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай
21.04. МегаФон в Ханты-Мансийском автономном округе - сеть LTE расширена новым оборудованием в Сургуте
20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018
20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников
20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней
21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл
21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro
21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины
20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски
20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч
17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD
17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K