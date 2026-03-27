Слухи: iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн

Слухи: iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн

27.03.2026, MForum.ru

Apple готовит к выходу обновленную версию базового iPad, и новинка неожиданно засветилась в каталоге производителя аксессуаров ESR Tech. В описании защитного стекла фигурирует "iPad 12-го поколения (A18) 2026", что подтверждает как процессор, так и сохранение дизайна.

Слухи: iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн

Судя по утечке, внешне новый iPad не будет отличаться от предшественника. Более того, в ESR утверждают, что защитные стекла для 10-го и 11-го поколений полностью совместимы с новинкой. Это означает, что Apple сохранила не только внешний вид, но и точные габариты корпуса — редкий случай даже для консервативной компании.

Главное аппаратное нововведение — чип A18. Вероятно, это будет не самая мощная версия (как в iPhone 16), а базовый вариант, достаточный для повседневных задач и работы Apple Intelligence.

Для поддержки функций искусственного интеллекта планшет должен получить 8 ГБ оперативной памяти — удвоение по сравнению с 4 ГБ у iPad 11-го поколения. Это ключевое изменение, которое сделает новинку заметно более живучей в многозадачности.

Предыдущая модель стартовала с 349 долларов. Удастся ли Apple удержать эту планку, учитывая рост компонентов и добавление 8 ГБ RAM, — большой вопрос. Если цена останется прежней, это станет сильным аргументом в пользу обновления.

Слухи: iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн

iPad (2026) — очередной пример консервативного подхода Apple к базовой линейке. Компания не меняет дизайн, не добавляет революционных функций, но обновляет ключевые компоненты: процессор и объем оперативной памяти. Этого достаточно, чтобы планшет оставался актуальным еще несколько лет.

Совместимость с аксессуарами предыдущих поколений — важный нюанс. Пользователи, которые уже вложились в чехлы и защитные стекла, смогут использовать их с новой моделью. Это снижает барьер для обновления.

8 ГБ RAM и поддержка Apple Intelligence — главные причины для апгрейда с iPad 9-го или 10-го поколений. Владельцам iPad 11-го поколения (2024) смысла обновляться, скорее всего, не будет: разница в производительности окажется минимальной.

Официальный анонс ожидается в ближайшие недели. Если Apple сохранит цену 349 долларов, iPad (2026) останется лучшим выбором для тех, кому нужен базовый планшет без переплат.

Слухи: iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

