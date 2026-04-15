Производство электроники: Rubetek расширяет производственные мощности в Орле

Компания Rubetek, российский разработчик изделий IoT и систем для «умного» здания и промышленной автоматизации, сообщает о запуске новых производственных линий на собственном производстве в Орле.

В частности, введены в эксплуатацию цеха литья алюминия под давлением, нанесения порошковых лакокрасочных покрытий, а также цех механической обработки деталей. В работе новых производственных мощностей используется оборудование отечественной разработки, - сообщает компания.

«Новые производственные мощности - это следующий шаг в стратегии глубокой локализации. Теперь мы еще больше независимы от внешних поставщиков по критическим компонентам, сокращаем логистические цепочки и можем гибко управлять качеством. Использование отечественного оборудования подтверждает наш курс на поддержку российского станкостроения и создание устойчивого производства, готового к любым рыночным изменениям», - говорит Андрей Дедух, директор департамента производства Rubetek.

В планах компании - дальнейшее наращивание мощностей и запуск новых продуктовых линеек. В 2026 году компания также запустила Rubetek Lab, который консолидировал R&D и аналитический блок компании. По заверениям компании, она обеспечивает полный цикл разработки - от исследования и дизайна до тестирования и внедрения в производство.

