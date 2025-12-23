Производство электроники: Тайваньская Nan Ya Plastics расширит производство стеклотканей

23.12.2025, MForum.ru

Тайваньская компания Nan Ya Plastics объявила о заключении стратегического партнерства с японским гигантом по производству специализированного стекловолокна Nittobo для совместного расширения производственных мощностей и удовлетворения быстро растущего рыночного спроса. Об этом сообщает TrendForce.

Nan Ya Plastics заявляет, что к 2027 году она будет отвечать за производство 20% специализированных стекловолоконных тканей, поставляемых японской Nittobo на мировой рынок. Nan Ya Plastics — входящая в группу Formosa Plastics — управляет одними из крупнейших в мире мощностей по производству стекловолокна.

Nittobo также будет обеспечивать Nan Ya Plastics долгосрочными и стабильными поставками ключевых сырьевых материалов для производства стекловолоконной пряжи второго поколения с низким диэлектрическим коэффициентом (NER). Это укрепит конкурентоспособность Nan Ya Plastics в сегменте высококачественных изделий из медного ламината (CCL) и ускорит ее выход на рынок передовых электронных материалов.

Благодаря буму серверов для ИИ, печатные платы (PCB) стали все более важными, и стекловолоконная ткань является одним из ключевых материалов для них. Как отмечает TechNews, Nittobo — единственная в мире компания, способная стабильно производить высококачественное стекловолокно T-Glass в больших количествах.

Стекловолоконные ткани с низким диэлектрическим коэффициентом (Low-Dk) помогают снизить потери сигнала и улучшить высокотемпературную стабильность. Среди них T-Glass, обладающий низким коэффициентом теплового расширения (Low-CTE), эффективно предотвращает деформацию подложки при использовании передовых технологий упаковки, значительно повышая выход годных чипов для ИИ и эффективность теплоотвода.

