Анонсы: Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера

17.03.2026
Европейский онлайн-ритейлер Gomibo выложил на своем сайте еще не анонсированный бюджетный смартфон Realme C100 5G. В утечке раскрыты полные характеристики и цены на обе версии новинки. Судя по спецификациям, аппарат готовится удивить сочетанием необычных для своего класса функций.
Realme C100 5G получил 6.8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1570×720 пикселей. Главная особенность — частота обновления 144 Гц, что для бюджетного сегмента большая редкость. Обычно производители ограничиваются 90 Гц, а здесь заявлена частота уровня игровых смартфонов. Правда, разрешение HD+ намекает, что наслаждаться плавностью придется без излишней четкости картинки.
Внутри установлен проверенный MediaTek Dimensity 6300 с графикой Mali-G57 MC2. Оперативной памяти 4 ГБ в обеих версиях, накопитель — 128 или 256 ГБ с возможностью расширения картой microSD до 2 ТБ.
Работает все под управлением Android 16, но в утечке указана ColorOS 16 вместо ожидаемой Realme UI 7. Скорее всего, это просто ошибка раннего листинга — Realme традиционно использует собственную оболочку поверх Android.
Основная камера — 50-мегапиксельная с поддержкой 10-кратного гибридного зума. Второй модуль в утечке не указан, вероятно, это датчик глубины или макро, ставший стандартом для бюджетников. Фронталка на 5 МП — для видеозвонков и базовых селфи.
Аккумулятор емкостью 7000 мАч — серьезная заявка на лидерство по автономности. В паре с не самым прожорливым процессором и HD-экраном это обещает несколько дней работы без розетки. Скорость зарядки не указана, но в комплекте, судя по описанию, будет блок питания.
Второй неожиданный бонус — сертификация MIL-STD-810H. Военный стандарт прочности встречается в этом ценовом сегменте нечасто. В сочетании с габаритами 166.38×76.13×8.45 мм и весом 212 граммов аппарат обещает быть не только живучим, но и вполне эргономичным.
Купить новинку можно в зеленом и фиолетовом цветах. Цена версии 4/128 ГБ составляет €237, а вариант 4/256 ГБ обойдется в €256.
Появление Realme C100 5G в европейском ритейле до официального анонса — необычный шаг. Обычно компания сначала представляет новинки в Индии, а потом везет в Европу. Здесь, судя по всему, стратегия иная: возможно, Realme решила не тратиться на громкий запуск, а просто заполнить полки бюджетным устройством с точечными "киллер-фичами".
144 Гц за €237 — это мощный аргумент. Даже если экран простой LCD, плавность интерфейса будет ощущаться сразу. Добавьте сюда 7000 мАч и военный стандарт прочности — и получится устройство для тех, кому нужна рабочая лошадка с парой заметных преимуществ.
Платить придется камерами (5 МП фронталка в 2026 году выглядит слабо) и моно-звуком. Но целевая аудитория — курьеры, студенты, люди рабочих профессий — скорее оценят живучесть и автономность, чем качество селфи.
Главный вопрос — когда ждать официальный анонс. Раз уж ритейлер выложил цены и характеристики, значит, поставки не за горами. Возможно, Realme объявит старт продаж в ближайшие недели, а пока инсайдерская информация позволяет фанатам бюджетного сегмента присмотреться к новинке заранее.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч
10.03. Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч
06.03. Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем
04.03. Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса
26.02. Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64
26.02. Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч
17.03. В Индии усиливают кооперацию с европейскими лидерами в области ФИС
16.03. STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров
16.03. Бесшовный фотонный интерфейс чип-окружающая среда: прорывы 2025–2026 годов
16.03. Билайн в Курганской области - сеть 4G укреплена в жилых и промышленных районах
16.03. Сканирующий микроспектрометр LS RamBo 620 получил подтверждение российскости
16.03. Компания Yadro собрала участников ИТ-рынка на первую в 2026 году встречу TAB
16.03. МегаФон в Татарстане – назначен новый директор
16.03. МТС в Воронежской области – домашний интернет ускорен в пять раз
16.03. В Подмосковье тоже готовы отключать мобильную связь и мобильный доступ к интернету
16.03. В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета
15.03. Илон Маск заявил о планах запуска Tesla Terafab - гигантской фабрике по производству ИИ-чипов
15.03. SK hynix представила первый в мире 1c LPDDR6: скорость +33%, энергопотребление -20%
15.03. Китайская Lisuan выпустила 6-нм игровой GPU - конкурент RTX 4060 с полностью самостоятельной архитектурой
15.03. МегаФон в Вологодской области - сеть LTE запущена в селе Устье
15.03. МТС в Тамбовской области - домашний интернет запущен еще для пяти тысяч жителей
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч
11.03. Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов
10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч
10.03. Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана
09.03. Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы
09.03. itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H