Анонсы: Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера

17.03.2026, MForum.ru

Европейский онлайн-ритейлер Gomibo выложил на своем сайте еще не анонсированный бюджетный смартфон Realme C100 5G. В утечке раскрыты полные характеристики и цены на обе версии новинки. Судя по спецификациям, аппарат готовится удивить сочетанием необычных для своего класса функций.

Realme C100 5G получил 6.8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1570×720 пикселей. Главная особенность — частота обновления 144 Гц, что для бюджетного сегмента большая редкость. Обычно производители ограничиваются 90 Гц, а здесь заявлена частота уровня игровых смартфонов. Правда, разрешение HD+ намекает, что наслаждаться плавностью придется без излишней четкости картинки.

Внутри установлен проверенный MediaTek Dimensity 6300 с графикой Mali-G57 MC2. Оперативной памяти 4 ГБ в обеих версиях, накопитель — 128 или 256 ГБ с возможностью расширения картой microSD до 2 ТБ.

Работает все под управлением Android 16, но в утечке указана ColorOS 16 вместо ожидаемой Realme UI 7. Скорее всего, это просто ошибка раннего листинга — Realme традиционно использует собственную оболочку поверх Android.

Основная камера — 50-мегапиксельная с поддержкой 10-кратного гибридного зума. Второй модуль в утечке не указан, вероятно, это датчик глубины или макро, ставший стандартом для бюджетников. Фронталка на 5 МП — для видеозвонков и базовых селфи.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч — серьезная заявка на лидерство по автономности. В паре с не самым прожорливым процессором и HD-экраном это обещает несколько дней работы без розетки. Скорость зарядки не указана, но в комплекте, судя по описанию, будет блок питания.

Второй неожиданный бонус — сертификация MIL-STD-810H. Военный стандарт прочности встречается в этом ценовом сегменте нечасто. В сочетании с габаритами 166.38×76.13×8.45 мм и весом 212 граммов аппарат обещает быть не только живучим, но и вполне эргономичным.

Купить новинку можно в зеленом и фиолетовом цветах. Цена версии 4/128 ГБ составляет €237, а вариант 4/256 ГБ обойдется в €256.

Появление Realme C100 5G в европейском ритейле до официального анонса — необычный шаг. Обычно компания сначала представляет новинки в Индии, а потом везет в Европу. Здесь, судя по всему, стратегия иная: возможно, Realme решила не тратиться на громкий запуск, а просто заполнить полки бюджетным устройством с точечными "киллер-фичами".

144 Гц за €237 — это мощный аргумент. Даже если экран простой LCD, плавность интерфейса будет ощущаться сразу. Добавьте сюда 7000 мАч и военный стандарт прочности — и получится устройство для тех, кому нужна рабочая лошадка с парой заметных преимуществ.

Платить придется камерами (5 МП фронталка в 2026 году выглядит слабо) и моно-звуком. Но целевая аудитория — курьеры, студенты, люди рабочих профессий — скорее оценят живучесть и автономность, чем качество селфи.

Главный вопрос — когда ждать официальный анонс. Раз уж ритейлер выложил цены и характеристики, значит, поставки не за горами. Возможно, Realme объявит старт продаж в ближайшие недели, а пока инсайдерская информация позволяет фанатам бюджетного сегмента присмотреться к новинке заранее.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

