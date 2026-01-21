Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA

MForum.ru
21.01.2026,
Samsung продолжает методично обновлять среднебюджетную серию A. Samsung Galaxy A57прошёл сертификацию в китайском агентстве TENAA, что позволило составить почти полный портрет устройства. И он в целом консервативный.
Samsung Galaxy A56
Согласно данным базы TENAA, «сердцем» Galaxy A57 станет восьмиядерный процессор с максимальной частотой 2.9 ГГц. Всё указывает на то, что это будет Exynos 1680 — закономерное обновление чипсета в рамках текущей линейки. Устройство получит 6.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Хотя спецификация экрана в TENAA скупа, ходят слухи, что Samsung может наконец-то перейти на гибкую OLED-панель (flexible OLED) в этой модели, что потенциально сулит более тонкие рамки и улучшенную конструкцию.
В фотооснащении, судя по всему, значимых изменений не предвидится. TENAA подтверждает тройную основную камеру во главе с 50 МП сенсором, дополненным 12 МП и 5 МП модулями. Фронтальная камера, согласно списку, останется 12 МП. Эта конфигурация повторяет схему Galaxy A56, что может стать главным разочарованием для тех, кто ждал прогресса в одном из ключевых для сегмента аспектов.
Впрочем, другие утечки дают лучик надежды: поговаривают, что 12 МП сверхширокоугольный модуль может быть заменён на новый, тоже 12 МП, что теоретически должно улучшить качество съёмки на этом объективе.
Зато Samsung Galaxy A57 может оказаться невероятно тонким — всего 6.9 мм (против 8.1 мм у A56) при весе в 182 грамма. Внутри разместится аккумулятор емкостью 5000 мАч.
Важным улучшением может стать зарядка. Предыдущая сертификация TUV Rheinland указывала на поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Если это подтвердится, A57 совершит настоящий скачок, так как текущая модель ограничена 25 Вт. Также Samsung Galaxy A57 получит сканер отпечатков в дисплее.
В целом появление Galaxy A57 в TENAA рисует портрет крайне осторожного, почти консервативного апдейта. Samsung, судя по всему, видит свою силу в этом сегменте не в гонке за мегапикселями или дизайнерскими изысками, а в предсказуемом качестве, надёжности и улучшении базовых показателей комфорта: автономности, скорости зарядки и эргономики.
Такой подход – прямой ответ на стратегию китайских конкурентов (Xiaomi, Realme, Vivo), которые в этом ценовом диапазоне (ориентировочно $350-450) часто предлагают более яркие спецификации. Samsung парирует брендовой надёжностью, длительной поддержкой и тонкостью корпуса. Это игра на лояльность, а не на первые строчки в таблицах сравнения. Galaxy A57 выглядит как идеальный кандидат для тех, кто ценит эволюцию, а не революцию, и предпочитает знакомый и доведённый интерфейс — даже ценой технического консерватизма.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru