Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA

Samsung продолжает методично обновлять среднебюджетную серию A. Samsung Galaxy A57прошёл сертификацию в китайском агентстве TENAA, что позволило составить почти полный портрет устройства. И он в целом консервативный.

Samsung Galaxy A56

Согласно данным базы TENAA, «сердцем» Galaxy A57 станет восьмиядерный процессор с максимальной частотой 2.9 ГГц. Всё указывает на то, что это будет Exynos 1680 — закономерное обновление чипсета в рамках текущей линейки. Устройство получит 6.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Хотя спецификация экрана в TENAA скупа, ходят слухи, что Samsung может наконец-то перейти на гибкую OLED-панель (flexible OLED) в этой модели, что потенциально сулит более тонкие рамки и улучшенную конструкцию.

В фотооснащении, судя по всему, значимых изменений не предвидится. TENAA подтверждает тройную основную камеру во главе с 50 МП сенсором, дополненным 12 МП и 5 МП модулями. Фронтальная камера, согласно списку, останется 12 МП. Эта конфигурация повторяет схему Galaxy A56, что может стать главным разочарованием для тех, кто ждал прогресса в одном из ключевых для сегмента аспектов.

Впрочем, другие утечки дают лучик надежды: поговаривают, что 12 МП сверхширокоугольный модуль может быть заменён на новый, тоже 12 МП, что теоретически должно улучшить качество съёмки на этом объективе.

Зато Samsung Galaxy A57 может оказаться невероятно тонким — всего 6.9 мм (против 8.1 мм у A56) при весе в 182 грамма. Внутри разместится аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Важным улучшением может стать зарядка. Предыдущая сертификация TUV Rheinland указывала на поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Если это подтвердится, A57 совершит настоящий скачок, так как текущая модель ограничена 25 Вт. Также Samsung Galaxy A57 получит сканер отпечатков в дисплее.

В целом появление Galaxy A57 в TENAA рисует портрет крайне осторожного, почти консервативного апдейта. Samsung, судя по всему, видит свою силу в этом сегменте не в гонке за мегапикселями или дизайнерскими изысками, а в предсказуемом качестве, надёжности и улучшении базовых показателей комфорта: автономности, скорости зарядки и эргономики.

Такой подход – прямой ответ на стратегию китайских конкурентов (Xiaomi, Realme, Vivo), которые в этом ценовом диапазоне (ориентировочно $350-450) часто предлагают более яркие спецификации. Samsung парирует брендовой надёжностью, длительной поддержкой и тонкостью корпуса. Это игра на лояльность, а не на первые строчки в таблицах сравнения. Galaxy A57 выглядит как идеальный кандидат для тех, кто ценит эволюцию, а не революцию, и предпочитает знакомый и доведённый интерфейс — даже ценой технического консерватизма.