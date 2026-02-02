Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57

02.02.2026, MForum.ru

На переполненном рынке TWS-наушников, где доминируют либо дорогие флагманы, либо предельно упрощённые бюджетники, Redmi представляет Buds 8 Pro, которые можно рассматривать попытку поднять планку для массовой категории.

Устройство предлагает технические решения, которые ещё недавно были прерогативой сегмента $150+, по агрессивной цене всего в 399 юаней ($57). Это демонстрация того, что в 2026 году качественный звук и продвинутый ANC больше не являются роскошью. При этом вместо ставки на один крупный динамик Redmi выбрала сложную, но эффективную коаксиальную трёхдрайверную схему в каждом ухе:

11-мм динамик с титановым покрытием — для баса и средних частот.

Два 6.7-мм микропьезокерамических драйвера — исключительно для высоких частот.

Эта связка управляется двумя независимыми ЦАПами (DAC), которые обрабатывают высокие и низкие частоты раздельно — архитектура, обычно встречающаяся в Hi-Fi аудио. Поддержка кодека LHDC-V5 и наличие сертификата Hi-Res Wireless Audio подтверждают серьёзные амбиции в качестве звука.

Система активного шумоподавления Deep Space Noise Cancellation 3.0 заявлена как прорывная: снижение шума до 55 дБ в сверхшироком диапазоне до 5 кГц. Ключевая особенность — адаптивность: система анализирует шум и посадку в ухе 32 000 раз в секунду, автоматически подбирая один из 20 уровней ANC. Также есть интеллектуальное определение сцены, персонализированные профили и возможность использовать ANC на одном наушнике.

Redmi Buds 8 Pro поддерживают пространственный звук с отслеживанием поворотов головы (благодаря шестиосевому гироскопу), используя как собственный движок Xiaomi, так и Dolby Audio. Управление громкостью реализовано через свайпы по ножке с тактильным откликом.

Как и ожидалось от Xiaomi, упор сделан на интеграцию с экосистемой: HyperOS Connect, автоматическое переключение между устройствами, поиск наушников, мониторинг здоровья слуха и даже функция караоке в наушниках. Кейс получил светодиодную полосу с анимацией для отображения статуса заряда.

Без подзарядки Redmi Buds 8 Pro работают до 8.5 часов, а с кейсом — до 35 часов. Быстрая зарядка даёт 2 часа работы за 5 минут (беспроводной зарядки нет). Дизайн в цветах Mist Blue, Black и White выполнен в матовом, приятном на ощупь покрытии.

Redmi Buds 8 Pro вызов таким игрокам, как Huawei FreeBuds Pro 3, OnePlus Buds 3 Pro и даже собственным Xiaomi Buds 5 Pro. Устройство доказывает, что сложные акустические архитектуры и продвинутый ANC могут быть демократизированы.

Это создаёт огромное давление на средний сегмент ($80-120), вынуждая конкурентов либо снижать цены, либо предлагать нечто экстраординарное. Для потребителя это беспроигрышная ситуация: теперь за $57 можно получить набор функций и качество звука, которые два года назад стоили в три раза дороже. Redmi вновь подтверждает свою репутацию «разрушителя рынков», на этот раз — в сегменте аудио, где доминирование брендов часто держалось на мифе о недостижимости хорошего звука за небольшие деньги.