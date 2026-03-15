Микроэлектроника: Илон Маск заявил о планах запуска Tesla Terafab - гигантской фабрике по производству ИИ-чипов

15.03.2026, MForum.ru

Запуск запланирован на предстоящей неделе с 16 по 20 марта. После запуска Tesla сможет перейти от статуса фаблесс (разработка чипов без собственных производственных мощностей) к статусу IDM (от англ. Integrated Device Manufacturer) - статусу компании, владеющей полным циклом создания микросхем.

Зачем это нужно Tesla

И.М. не раз заявлял, что даже в оптимистичных существующие поставщики - TSMC, Samsung и Micron, не смогут обеспечить Tesla необходимыми объёмами передовых чипов для развития автономного вождения и робототехники. Это тем более справедливо, учитывая продолжающийся рост спроса практически на все компоненты, необходимые для производства ИИ-серверов.

Речь идет о потребностях в миллиарды специализированных ИИ-чипов. В этом плане есть логика в желании устранить элемент ненадежности в виде чужих фабрик, заменив их собственной. Вертикальная интеграция - это то, на чем выросла "империя Маска". С другой стороны, развертывание собственной фабрики - дело крайне непростое, требующее не только денег, но и кадры, а также материалы и технологии. Влезать в эту тему "со стороны" весьма и весьма непросто. Что же, команда Маска уже демонстрировала, что может добиваться высоких результатов - взять хотя бы SpaceX. Впрочем, не зря говорят, что производство микросхем это более сложные технологии, чем космические. Брать этот барьер может оказаться сложнее предыдущих.

Что известно о Terafab?

Название намекает, что это будет ОЧЕНЬ крупное производство. Некоторые говорят о 100-200 млрд кристаллов в год, что составляет порядка 70% от всего, что построила TSMC за предыдущие пару десятилетий. Если говорить о техпроцессах, то дял начала ставится задача освоения 2нм. Если это будет достигнуто, то Терафаб окажется в "золотом клубе", в который входят TSMC и Samsung, а также хотят войти Intel и Rapidus.

В Терафаб замахиваются на комплексный подход - одно предприятие будет выращивать полупроводниковые структуры логических кристаллов, память, а также займется тестированием-упаковкой. Обычно так не делают, чтобы быть лучшими в узкой нише - на рынке производства микросхем царит высочайший уровень конкуренции. Tesla попробует все делать сама и в одной локации, нарушая общепринятые подходы. Что же, не впервой, но будет весьма любопытно посмотреть, что из этого получится.

Вы вряд ли удивитесь тому, что гигафаб планируется строить в США. Это диктует и геополитическая напряженность, и общие соображения разумности. На сегодня жители планеты Земля слишком многое сложили в одну корзину, расположенную на Тайване, а также на южной части Корейского полуострова. Это небезопасно и ситуацию желательно исправить.

Пока что неясно, будет ли Tesla пытаться все делать самостоятельно, или все же привлечет Intel в качестве отраслевого партнера с необходимыми компетенциями.

Планируется все сделать очень быстро. Показать первые образцы процессоров AI5 еще в 2026 году, а массовое их производство - начать в 2027 году. Если вы спросите меня, насколько это реалистично, я бы сказал, что не очень, и что сроки еще уползут "вправо".

Маск не был бы собой, если бы не сделал ряд скандальных заявлений. Основное - он заявляет, что фабрика с техпроцессами 2нм обойдется без традиционных "чистых комнат", - сооружение которых обычно является сложным и дорогостоящим процессом. Наверное речь идет о герметизированной "внутри" линии, которая способна работать в "грязной" внешней среде. Но таких пока никто не создавал и у меня нет уверенности в том, насколько реалистично сделать на этих принципах гигантское производство, сохранив высокий "выход годных".

Если говорить о других потенциальных проблемах - это необходимость сверхвысоких инвестиций. Tesla, безусловно, компания не бедная, но стоимость даже обычного большого производства микросхем может достигать и $25 млрд, и $50 млрд и более. В случае, если речь пойдет о терафабе, оценить размер инвестиций в него не возьмусь, хотя бы потому, что его планируется построить без "чистых комнат", а значит, структура затрат будет иной.

Так что пока что стоит подождать новых подробностей, которые вероятно последуют в ближайшие дни. И если интернет в России за эти дни не превратят в "локальную сеть" "белыми списками", мы узнаем новые детали об этом беспрецедентном проекте.

