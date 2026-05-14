Кадры: Виктория Морозова назначена директором по маркетингу МТС Web Services

14.05.2026,
Задачи: укрепление рыночного позиционирования; рост узнаваемости бренда MWS; развитие data-driven подхода в маркетинге; комплексное продвижение собственных продуктов компании.
В последние 4 года Виктория занимала должность директора по бренд-маркетингу и коммуникациям облачного провайдера Cloud .ru. Под ее руководством был проведен ребрендинг, бренд вошёл в топ-10 самых дорогих IT-брендов России по версии BrandLab и в топ-2 по уровню спонтанного знания.
С 2013 по 2022 год Виктория занимала руководящие позиции в российском подразделении Samsung. С 2017 года она возглавляла направление маркетинговых коммуникаций в категории бытовая техника.
В MWS в зону её ответственности войдёт формирование единой маркетинговой стратегии с фокусом на развитии собственных продуктов компании, включая облачные, AI и ИБ‑сервисы, а также платформы для работы с данными, интеграции и совместной работы.
