Микроэлектроника: Спотовые цены на MLC NAND утроились с конца 2025 года – «постарались» Samsung и Kioxia и спрос на память для ИИ

По мере того, как мировые производители памяти переходят к решениям с большой емкостью и постепенно отказываются от устаревшей 2D NAND, сокращается выпуск чипов NAND общего назначения. И это отправляет спотовые цены в космос. В частности, на 64 гбит-ные MLC NAND выросли на 300% (оценка Chosun libo) по сравнению с ценами на конец 2025 года. Если в абсолюте, то на сегодня это $20-28 за микросхему.

Крупные производители NAND активно перенаправляют мощности с 2D NAND на HBM и передовые 3D NAND, что и подпитывает тенденцию роста цен.

Вот и Samsung начала постепенно закрывать производство 2D NAND на своей линии 12 в Хвасоне в марте 2026, перенацеливая это производство в завод 1c DRAM. После ее закрытия Samsung не будет больше производить 2D NAND. В мире станет еще на 80-100 тысяч пластин 2D NAND меньше.

Kiokia, SK Hynix и Micron тоже постепенно ограничивают производство MLC. В итоге прогнозируется сокращение глобальных мощностей производства MLC NAND Flash на 41.7% в годовом исчислении в 2026 году. Это может продолжить разгон цен.

В частности, Kioxia China 31 марта публиковала уведомление о прекращении производства некоторых продуктов с плавающим затвором и BiCS Flash 3-го поколения, заявив, что их выпуск будет поэтапно сокращаться в период до 2028 года. Компания в сентябре 2026 года перестанет принимать заказы, а к 2029 году компания не будет производить ни 2D NAND, ни BiCS FLASH 3-го поколения.

Американская Micron объявила о прекращении выпуска микросхем под брендом Crucial.

Вместо MLC глобальные лидеры рынка памяти будут производить более многослойную 3D NAND, дающую большую маржинальность. Samsung производит 286-слойную NAND v9 уже не первый год, и планирует переход на 400-слойную. SK Hynix уже производит 321-слойную NAND. Японская Kioxia планирует начать производство своей NAND-flash 332-слойной памяти 10-го поколения уже в 2026 году.

