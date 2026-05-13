Мобильная связь: МТС в Иркутской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями

13.05.2026

МТС сообщает о запуске 29 базовых станций Иртея российского производства в 15 районах Иркутской области. Это второй этап проекта по внедрению отечественного телеком-оборудования в регионе.

Наибольшее количество станций запущено в Братском, Нижнеудинском и Нижнеилимском районах. Также оборудование установлено на производственной площадке агрохолдинга «Саянский бройлер» в Саянске и в туристических локациях - деревне Куркут на Малом Море, селе Ользоны Баядаевского района, Слюдянке, на территории горнолыжной базы «Орехов Камень» в Братске и других.

По данным оператора, по всей Сибири действует около 140 базовых станций Иртея, более трети из которых приходится на Иркутскую область.

«Иркутские связисты стали одними из первых в стране, кто опробовал новое российское оборудование в реальной работе, в том числе в суровом сибирском климате. Мы планируем активно развивать в Приангарье сеть LTE на базе отечественных решений», - отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

МТС начала установку российского оборудования на сети в конце 2024 года. Базовая станция Иртея заработала в поселке Тарма Братского района, где проживает около 900 человек. Позднее отечественное оборудование появилось в Черемховском, Братском и Усольском районах. И, как видим, процесс набирает обороты.

