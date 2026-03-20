Мобильная связь: МТС в Иркутской области - покрытие LTE обеспечено на Байкальском тракте

20.03.2026, MForum.ru

МТС сообщает о завершении работ по обеспечению непрерывного покрытия LTE на Байкальском тракте от Иркутска до Листвянки. Установлены новые базовые станции на шести участках с учетом "белых пятен", с задачей их ликвидировать. По данным оператора, все 65 км автодороги теперь обеспечены мобильным интернетом со средней скоростью 50 Мбит/с.

Сеть LTE появилась в районе Патронов, на 21 км (Еловая падь), на 27 км (дачные участки), на 35 км (поселок Дорожный и деревня Бурдаковка на берегу залива Ангары), а также вблизи поселка Большая речка и в районе пади Косая.

«Трасса вошла в нашу программу развития сети в регионе, и мы запустили проект по бесшовному покрытию высокоскоростным интернетом на территории всего Байкальского тракта», – прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Ранее МТС установила телеком-оборудование LTE на 39 км Байкальского тракта, на котором находится поселок Бурдугуз и одноименный парк-отель, а также в районе санатория «Электра». Высокоскоростной мобильный интернет МТС «включила» также вблизи этнографического музея «Тальцы» и поселка Никола.

Публикации по теме:

17.03. Билайн - количество БС 4G в Иркутской области увеличено на 76% в 2026 году

03.03. МТС в Иркутской области - оператор сообщает о модернизации сети в Листвянке

02.03. МегаФон запустил связь 4G/LTE в Игирме

11.02. МТС в Иркутской области - оператор расширил покрытие LTE в Саянске с использованием российской БС

10.02. МегаФон в Иркутской области - сеть LTE модернизирована в населенных пунктах Куйтунского района

29.12. МТС в Иркутской области - российские базовые станции появились еще в 5 населенных пунктах Приангарья

03.12. МегаФон в Иркутской области - оператор улучшил качество радиопокрытия и услуги связи в Ангарске

26.11. МегаФон в Иркутской области - в Братске проведена модернизация сети мобильной связи

20.08. МТС в Иркутской области - проведенный рефарминг повысил средние скорости LTE-доступа в Братске

22.07. МТС в Иркутской области - оператор ускорил мобильный интернет на территории архитектурно-этнографического музея Тальцы

11.03. МегаФон в Иркутской области - сеть 4G/LTE модернизировали во всех районах Иркутска

10.02. Билайн в Иркутской области - оператор нарастил покрытие и емкость сети 4G в Иркутске

06.02. Билайн в Иркутской области - покрытие LTE увеличилось в 20 районах

19.12. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году

22.06. МегаФон развивает сеть - Хабаровский край, Омск, Петербург, Фокино, Максимиха и Усолье-Сибирское

25.05. МегаФон расширил покрытие 4G в Иркутской области - Тыреть 1-я и Олонки

14.03. МегаФон фиксирует рост трафика на автодороге "Байкал" в Иркутской области

05.12. Региональный дайджест активности Tele2

26.11. Дайджест активности операторов "большой четверки"

11.08. МегаФон нарастил скорости и покрытие на главных туристических локациях Байкала

20.03. Intel наращивает мощности в передовой упаковке: EMIB-T бросает вызов CoWoS

20.03. МТС в Иркутской области - покрытие LTE обеспечено на Байкальском тракте

20.03. МГТУ и ВНИИА начинают выпуск ФИС в режиме разделения пластины

20.03. Билайн в Вологодской области – аудиобейджи внедрены в медицинских учреждениях

20.03. МегаФон в России запустил услугу оплаты связи близких с мобильного счета

20.03. Региональные операторы столкнулись с демонтажом своего оборудования с опор, принадлежащих Россетям

19.03. Олег Хазов заменит Илью Иванцова на позиции главы ПАО Элемент

19.03. Сети 5G в России должны будут уметь использовать отечественный алгоритм шифрования

19.03. Южнокорейские ученые подтвердили возможность длительной работы ИИ-чипов в условиях космической радиации

19.03. Билайн Big Data & AI открыл демодоступ к новым ИИ-агентам для аналитики и маркетинга

19.03. В России освоили производство активных лазерных элементов

19.03. В Ростехе запаздывают с серийным выпуском базовых станций сотовой связи

19.03. Рынок ПК в России упал и вряд ли вырастет в ближайшее время

19.03. МТС в Забайкальском крае - мобильный интернет ускорен в посёлке Ясногорск

18.03. KDDI внедряет многофункциональную систему оптимизации сети на основе искусственного интеллекта

Все статьи >>

Новости

20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro

20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта

19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов

19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий

19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры

18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов

18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы

18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке

17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69

17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов

17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера

16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой

16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч

16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra

13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой

13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне

12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300

12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей

12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий

11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч

