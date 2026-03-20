Мобильная связь: МТС в Иркутской области - покрытие LTE обеспечено на Байкальском тракте

20.03.2026,
МТС сообщает о завершении работ по обеспечению непрерывного покрытия LTE на Байкальском тракте от Иркутска до Листвянки. Установлены новые базовые станции на шести участках с учетом "белых пятен", с задачей их ликвидировать. По данным оператора, все 65 км автодороги теперь обеспечены мобильным интернетом со средней скоростью 50 Мбит/с.
Сеть LTE появилась в районе Патронов, на 21 км (Еловая падь), на 27 км (дачные участки), на 35 км (поселок Дорожный и деревня Бурдаковка на берегу залива Ангары), а также вблизи поселка Большая речка и в районе пади Косая.
«Трасса вошла в нашу программу развития сети в регионе, и мы запустили проект по бесшовному покрытию высокоскоростным интернетом на территории всего Байкальского тракта», – прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.
Ранее МТС установила телеком-оборудование LTE на 39 км Байкальского тракта, на котором находится поселок Бурдугуз и одноименный парк-отель, а также в районе санатория «Электра». Высокоскоростной мобильный интернет МТС «включила» также вблизи этнографического музея «Тальцы» и поселка Никола.
теги: мобильная связь развитие сетей МТС Иркутская область
