Мобильная связь: Билайн в Мордовии нарастил покрытие 4G новыми БС и рефармингом 900 МГц

Вымпелком подвел итоги рефарминга (перераспределения частот) в республике. Как сообщает компания, работы завершены на большей части территории Мордовии, результатом стало улучшение качества связи 4G в городах, малых населенных пунктах и на транспортных магистралях.

Уверенное покрытие 4G появилось в 14 селах и деревнях региона, включая Ардатово, Стародевичье, Зубову Поляну, Силикатный, Булгаково, Сабаево, Большую Елховку, Алтары, Ромоданово, Плодопитомнический, Новотроицкое, Старую Теризморгу, Тарханы и Салазгорь.

Рефарминг также позволил расширить покрытие 4G на транспортных магистралях: оператор установил базовые станции вдоль трассы М-5 (438-й километр), на подъезде к федеральной трассе в Аким-Сергеевке и Дубителе, а также на дороге 89К-246 у села Новое Акшино. Кроме того, сигнал 4G стал надежнее в терминале В международного аэропорта Саранска.

«Мы завершили масштабный рефарминг LTE 900 в Мордовии. Проведенные технические работы не только в целом усилили покрытие 4G на всей территории республики, но и существенно улучшили параметры сети в крупных городах региона - в Саранске и Рузаевке. Например, качество связи значительно выросло в ключевых точках столицы Мордовии - на площади Тысячелетия и у "Огарев Арены"», - отмечает директор Саранского отделения Билайна Андрей Сурин.

