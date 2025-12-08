Развитие сетей: Билайн в Мордовии - оператор улучшил покрытие в 27 селах и деревнях республики

MForum.ru
Билайн продолжает расширять охват и возможности сети 4G/LTE в сельских районах Мордовии. Только по итогам осенних месяцев качество сети 4G Билайна стала надежнее в 27 малых населенных пунктах региона, среди которых - знаменитый поселок Умет Зубово-Полянского района, в котором насчитывается до 70-80 заведений общепита, растянутых на 2 км трассы М5 Урал. Здесь Билайн установил новую БС.
Дополнительное телеком-оборудование компании заработало и в следующих селах и деревнях 8 районов республики:
Помимо развития собственной инфраструктуры, Билайн участвует и в федеральных проектах. Так, недавно инженеры компании завершили очередную волну подключений сел и деревень к скоростному 4G в рамках программы по устранению цифрового неравенства. В результате – связь четвертого поколения оператора заработала в 8 малых населенных пунктах:
«К наступившему декабрю мы подошли с целым пластом успешно реализованных технических проектов и решений в регионе. В течение всего года наша команда активно наращивала параметры сети как в столице и крупных городах республики, так и в отдаленных районах. Последнее – особенно важно, ведь мы в Билайне убеждены, что клиенты и в сельской местности должны получать все преимущества, которые дает 4G. Мы продолжим взятые интенсивные темпы развития и роста, чтобы предоставлять жителям только качественные услуги», – комментирует директор Саранского отделения Билайна Андрей Сурин.
