Микроэлектроника: Новосибирская компания Элрон представила одноплатник на процессоре Гиперком-У

21.05.2026, MForum.ru

Это компьютер Элтай ЭсСи (Eltay SC) на базе микропроцессора К1892ВМ219 «Гиперком-У», который в марте 2026 года внесли в реестр Минпромторга РФ, как российскую продукцию. Об этом рассказывает Техносфера. Россия.

Как пояснил гендиректор Элрон Иван Лебедев, новинка задумана как российский аналог популярного во всем мире одноплатника Raspberry Pi4: разработчики постарались повторить и форм-фактор и периферию британской разработки, добавив поддержку SSD-дисков в форм-факторе M.2. Одноплатник работает под управлением отечественной ОС Альт.

Процессор Гиперком-У создан в НПЦ Элвис, это 32-разрадный RISC, тактовая частота 1 ГГц, есть кэш-память, контроллеры DDR3/DDR4 и набор интерфейсов (PCIe, USB, Ethernet), что позволяет использовать его во встраиваемых и критических системах.

У компании Элрон в линейке есть также аналоги Raspberry Pi4 на китайских процессорах Rockchip. В июне 2026 года компания планирует выпустить первую партию аналогов Raspberry Pi5 в модульном исполнении.

Это логично, коммерческим структурам важнее цена, они предпочитают платы на китайских процессорах. А для госструктур и предприятий, для КИИ, по текущей стратегии следует использовать решение на российском чипе, даже при том, что оно дороже. Все микрокомпьютеры Элрон собирает в России, часть – на собственном производстве в Новосибирске.

