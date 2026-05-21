Микроэлектроника: Новосибирская компания Элрон представила одноплатник на процессоре Гиперком-У

MForum.ru
21.05.2026,
Это компьютер Элтай ЭсСи (Eltay SC) на базе микропроцессора К1892ВМ219 «Гиперком-У», который в марте 2026 года внесли в реестр Минпромторга РФ, как российскую продукцию. Об этом рассказывает Техносфера. Россия.
Как пояснил гендиректор Элрон Иван Лебедев, новинка задумана как российский аналог популярного во всем мире одноплатника Raspberry Pi4: разработчики постарались повторить и форм-фактор и периферию британской разработки, добавив поддержку SSD-дисков в форм-факторе M.2. Одноплатник работает под управлением отечественной ОС Альт.
Процессор Гиперком-У создан в НПЦ Элвис, это 32-разрадный RISC, тактовая частота 1 ГГц, есть кэш-память, контроллеры DDR3/DDR4 и набор интерфейсов (PCIe, USB, Ethernet), что позволяет использовать его во встраиваемых и критических системах.
У компании Элрон в линейке есть также аналоги Raspberry Pi4 на китайских процессорах Rockchip. В июне 2026 года компания планирует выпустить первую партию аналогов Raspberry Pi5 в модульном исполнении.
Это логично, коммерческим структурам важнее цена, они предпочитают платы на китайских процессорах. А для госструктур и предприятий, для КИИ, по текущей стратегии следует использовать решение на российском чипе, даже при том, что оно дороже. Все микрокомпьютеры Элрон собирает в России, часть – на собственном производстве в Новосибирске.
--
теги: микроэлектроника отечественная электроника отечественная вычислительная техника отечественные микропроцессоры Элрон Гиперком-У К18292ВМ219
--
Публикации по теме:
13.11. В МВД недовольны серверами на процессорах Эльбрус и сложностями в их получении
19.11. Яндекс становится еще одним участником быстро растущего рынка российских серверов
21.05. SpaceX готова к проведению масштабного IPO
21.05. Облачное доверие на ЦИПР-2026: гибридный баланс, государственный пример и контроль от железа до ПО
21.05. Новосибирская компания Элрон представила одноплатник на процессоре Гиперком-У
21.05. Российский ИИ GigaChat планируют перевести на китайские чипы?
21.05. Забастовка на Samsung отменена: компромисс предотвратил дополнительный импульс дефициту чипов и росту цен
21.05. II Всероссийская конференция по печатным платам: время масштабировать прорывы
21.05. Бюро 1440 и Белинтерсат договорились о сотрудничестве
21.05. Yadro и T1 подписали соглашение о сотрудничестве в области инфраструктурных решений
21.05. Verizon: ИИ-атаки стали главной угрозой кибербезопасности в 2025 году
21.05. Китай запустил подводный коммерческий дата-центр
21.05. МТС помогла с автоматизацией работы Кадрового центра Работа России в Магадане
20.05. ICT.Moscow: в мире сохраняется тренд на кооперацию в сфере 6G
20.05. Забастовка на Samsung может серьезно усугубить кризис на мировом рынке памяти и ударить по России
20.05. До конца 2026 года в Москве планируется запустить крупносерийное производство печатных плат
19.05. MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на ЦИПРе
21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go
21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов
20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого
20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?
18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок