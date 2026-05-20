Слухи: Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов

20.05.2026,
Ранее в этом месяце Samsung официально подтвердила выход Galaxy A27. Теперь производители аксессуаров, судя по всему, раскрыли дизайн устройства (хотя месяц назад мы уже видели CAD-рендеры).
Galaxy A27 разделяет дизайн-код с уже представленными Galaxy A57 и Galaxy A37. Овальный островок камер, расположенный на том же месте, и круглая светодиодная вспышка снаружи — всё идентично. Интересно, что A27 может получить отверстие под фронтальную камеру вместо V-образного выреза у предшественника. Samsung, похоже, наконец модернизирует внешний вид этого более доступного устройства.
Дата анонса A27 пока не объявлена. Однако согласно тесту Geekbench от апреля, телефон будет работать на Snapdragon 6 Gen 3 с 6 ГБ оперативной памяти и Android 16. Также ожидается улучшенная фронтальная камера.
Переход с капли на отверстие — важное изменение для бюджетной A-серии. Это делает телефон визуально современнее. Предшественник A26 (2025) имел V-образный вырез. A27 — Infinity-O (отверстие). Хорошо, что Samsung убирает устаревший дизайн даже из бюджетных моделей.
Snapdragon 6 Gen 3 — новый чип 2025-2026 года для нижнего среднего сегмента. 6 ГБ RAM — хороший объём для бюджетного устройства (у A26 было 4/6 ГБ). Android 16 — актуальная ОС. Улучшенная фронтальная камера — подробностей нет, но, вероятно, с 8 МП до 13 МП или с улучшенной обработкой.
В целом Galaxy A27 — скучный, но надёжный бюджетник с современным дизайном (отверстие) и долгой поддержкой. Если цена не поднимется сильно, он может быть популярен в Индии и Европе. Плюсы: качественный AMOLED (скорее всего), долгая поддержка, современный дизайн. Минусы: медленная зарядка (25 Вт), чип Snapdragon 6 Gen 3 (не для игр), возможно, HD+ экран (не FHD+).
Ждём официального анонса. Galaxy A27 — это шаг вперёд для бюджетной серии Samsung, но не революция. Конкуренты предлагают лучшее соотношение цена/характеристики, но не всегда могут похвастаться 6 годами обновлений. Выбор за покупателем. Для многих важнее долговечность и поддержка. Для других — мощность и скорость зарядки. A27 займёт свою нишу, но мировым хитом, скорее всего, не станет.
© Антон Печеровый,
